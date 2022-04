Schüler in Stralsund (Vorpommern) wollten am vergangenen Freitag ein eigenes Zeichen setzen gegen Putins Krieg in der Ukraine. Weil sie laut Schulleitung trotz Belehrung unerlaubt das Schulgelände verlassen haben, müssen sie nun mit Konsequenzen rechnen. Was passiert ist, schildert uns eine Mutter.