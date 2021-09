„Schwarzes Monster“ von Fendt erstmals auf Mecklenburger Acker im Einsatz

24 Tonnen schwer, 790 PS stark, 16,2-Liter-MAN-Motor, 13,7 m breites Geringhoff-Schneidwerk, Joystick-Lenkung und ein 17 100-Liter-Korntank, der in 90 Sekunden abgebunkert ist – das sind die Kennzahlen des Ideal 10 T von Fendt. Das „Schwarze Monster“ nennen ihn die einen, „Black Beauty“ die anderen. So oder so erregt der kohlschwarz lackierte Mähdrescher die Aufmerksamkeit vieler Landtechnik-Liebhaber.

Die Druschleistung unter Idealbedingungen liegt bei sieben bis acht Hektar pro Stunde, das wären bis zu 1000 Tonnen Weizen am Tag. Das Überladerohr ist fast einen halben Meter dick. 210 Liter pro Sekunde können so abgebunkert werden. Das Kühlsystem mit einem 950 mm großen Umkehrlüfter und einer 2,7 m² großen Kühlerfläche wird etwa alle zehn Minuten automatisch freigeblasen, damit sich kein Staub und Schmutz festsetzt. So soll die Brandgefahr verringert werden.

Bodenschonung dank Raupenlaufwerk, Kraftstoffeffizienz mit 1000- bis 1500-Liter-Dieseltank sowie Adblue-Tank (zur besseren Gewichtsverteilung im Heck untergebracht) und einfache Wartung verspricht der Hersteller aus Marktoberdorf im Allgäu. Eine Besonderheit: Der Fahrer kann beim Anbau des Schneidwerks sitzen bleiben.

Der Mähdrescher wird in Norditalien produziert und ist in diesem Sommer zum ersten Mal auf Feldern in Mecklenburg im Einsatz. 2020 wurde ein Prototyp in Rügen präsentiert, zur Ernte 2021 konnte man ihn für 700 000 Euro kaufen, leasen oder mieten. In Mecklenburg ist bislang laut Hersteller nur ein Vorführdrescher im Klützer Winkel und ein Miet-Drescher in der Gegend um Wismar im Einsatz gewesen.