Skins, Punks, Gruftis und Heavys im Visier der Stasi 

Gruppenbildung statt Einheitspartei. Während die Staatsführung der DDR versuchte, die Jugendlichen mit der FDJ und zahlreichen anderen Organisationen wie der GST oder dem DTSB einheitlich zu organisieren, entwickelten sich in den 1980er Jahren immer mehr Randgruppen, die offen oder versteckt gegen das System rebellierten. Gruftis, Punks, Skinheads und Heavy Metal-Fans gerieten zunehmend ins Visier des MfS.

Doch wie aus den Akten der Stasiunterlagenbehörde hervorgeht, scheiterte der Geheimdienst der DDR , der sich als Schild und Schwert der Arbeiterklasse bezeichnete, schon allein daran, dass er nichts über die neuen Strömungen wusste. Ein Blick in die Akten im ehemaligen Bezirk Rostock, vor allem in den Kreisen Wismar und Grevesmühlen lässt erahnen, wie hilflos die Staatssicherheit den neuen Jugendbewegungen teilweise gegenüberstand.

Treffen auf Friedhöfen

So wurden in Grevesmühlen die sogenannten Gruftis ins Visier genommen, Jugendliche, die sich in schwarz kleideten, die Haare färbten und sich äußerlich deutlich von der Masse abhoben. Das MfS hält dazu in einer Akte fest: „Sie treffen sich zu spirituellen Handlungen auf Friedhöfen ... legen sich auf die Gräber und übernachten auf den Friedhöfen.“ Abschließend stellt der Mitarbeiter der Staatssicherheit fest, dass „der Grad ihrer politisch-ideologischen und destruktiven Haltung zu ermitteln“ sei. Ergo: Man wusste so gut wie nichts über die Jugendlichen, die sich in Grevesmühlen hinter der Malzfabrik trafen, „The Cure“ hörten und auch in der Schule aufgrund ihrer Kleidung bei den Lehrern aneckten.

Elektronische Medien beeinflussen die Jugendlichen

Wie aus den Akten des MfS hervorgeht, hatte die Staatssicherheit zwar wenig Informationen über die Jugendbewegungen, die Wurzel des Übels hatten die Experten allerdings schnell herausgefunden. Nämlich: „Eine herausragende Rolle feindliches Vorgehens spielen die elektronischen Medien. Rundfunksender wie Rias II, NDR, WDR, BR und SFB verdrängen den Einfluss unserer Medien völlig“, schreibt ein Stasi-Mitarbeiter in einer Akte im Jahr 1988.

