Dr. Markus Eberhard ist Experte für technische Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern. Der Amtsingenieur sorgt in rund 400 großen Mast- und Zuchtbetrieben für gutes Stallklima und berät die Landwirte.

Er riecht, wenn was faul ist: So arbeitet ein Stallkontrolleur

