Sternburg bringt Hanf-Radler auf den Markt: Leipziger Reggae-Sänger probiert schon mal

Leipzig/Borna

Das Markenzeichen von Sänger Thomas Katrozan sind die meterlangen Dreadlocks – mit seinem unverwechselbaren Gesang und seiner bodenständigen Art sang sich der gebürtige Bornaer in der 13. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ bis zum Finale. Am Ende verließ er die Show von Dieter Bohlen als Drittplatzierter – und sein Leben als Musiker nahm richtig Fahrt auf.

Kult-Getränk

Der 40-jährige Wahl-Leipziger lebt mit Freundin Mandy und den drei gemeinsamen Söhnen, der jüngste kam erst am 4. Februar zur Welt, im Stadtteil Lindenau. Vor Kurzem gehörte Thomas Katrozan zu den vielen glücklichen Gewinnern und ausgewählten Fans, die das neue Getränk im Sortiment der Kult-Brauerei Sternburg exklusiv testen konnten. „Thomas ist am Sonntag bei bestem Wetter extra zu uns in die Brauerei gekommen, hat das Hanf-Radler unter Einhaltung aller Corona-Regeln getestet und für großartig befunden“, freut sich Brauerei-Chef Martin Zapf über die neue Kreation. Bevor das kräuterige Radler in die Flaschen gefüllt werden konnte und am nächsten Montag in den Handel kommt, hatten die Macher ungefähr ein Jahr lang an der neuen Rezeptur getüftelt.

„Reggae Fieber“

„Ich bin quasi mit Sterni aufgewachsen, es war das Party-Bier meiner Jugend“, meint Thomas Katrozan scherzhaft. Auf Live-Gigs und rauschende Nächte mit Karibik-Feeling muss der Musiker seit vielen Monaten verzichten. Ein Glück, dass der gelernte Tontechniker jeden Sonntag seine eigene Radiosendung moderieren darf. Unter dem Titel „Reggae Fieber“ ist der Sänger von 17 bis 18 Uhr im SecondRadio Sachsen zu hören – vergangenen Sonntag schon das 30. Mal.

Biermischgetränk mit Note

Eigentlich sei er eher Biertrinker, verrät Thomas Katrozan. Als die Sternburg-Brauerei in den sozialen Medien das neue Getränk mit der leichten Hanf-Note postete, erwachte jedoch seine Neugierde und er ließ sich nicht lange bitten. Sein Fazit: „Das Radler schmeckt echt angenehm – nicht so extrem süß und zitronig wie andere“, sagt er und verschwindet wieder ins Studio, wo er derzeit neue Musik produziert und seine Fans schon bald mit einem neuen Song überraschen will.

Von Regina Katzer