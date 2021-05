Studie: Immer ältere Erwerbstätige im Osten ein Problem

Leipzig

Für den deutschen Arbeitsmarkt war das Jahr 2020 ein tiefer Einschnitt. Erstmals seit 2006 ist die Zahl der Erwerbstätigen gesunken – Hilfsmittel, wie das Kurzarbeitergeld, konnten einen stärkeren Einbruch noch vereiteln. Auch wenn die Zeichen derzeit auf Erholung stehen – vor allem der Osten kämpft mit einem Phänomen, das schon bald zu schwerwiegenden Verwerfungen führen könnte: Einer alternden Erwerbsbevölkerung. Zu dem Schluss kommt eine Studie des Leibniz-Instituts für Länderkunde in Leipzig, die in dieser Woche veröffentlicht wurde.

Demnach sind über ein Drittel der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Deutschland über 50 Jahre alt, in den ostdeutschen Bundesländern fallen sogar knapp 40 Prozent der Beschäftigten in diese Kategorie. Für die Region Leipzig gibt es allerdings Hoffnung: Hier fällt die Dynamik deutlich geringer aus, die Messestadt kann sogar dem deutschlandweiten Trend trotzen.

Die Einstiegschancen gelten als vorteilhaft

Im Jahr 2019 waren in der Region Leipzig, die sich aus der Kernstadt sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen zusammensetzt, 34 Prozent aller Arbeitenden über 50 Jahre alt. Gegenüber dem Jahr 2008 ist diese Gruppe um 7,5 Prozent gestiegen, in Deutschland um ganze zehn Prozent.

Tim Leibert, Autor der Studie am Leibniz-Institut, führt diese Entwicklung im Gespräch mit dieser Zeitung auf einen „Hypezig-Effekt“ zurück. „Leipzig bietet gute Chancen, um in den Arbeitsmarkt einzusteigen“, erklärt Leibert, er hebt dabei auch die Attraktivität des Forschungsstandortes hervor. Gegenüber Städten wie Chemnitz, in denen die Anzahl älterer Erwerbstätiger rapide anstieg, profitiert Leipzig dem Forscher zufolge von einem Effekt: Mehr als 50 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in der Region lebten auch in der Kernstadt– das hebe die Zahlen für den Gesamtraum.

Weltoffenheit und Lebensqualität begünstigen Wachstum

Hermann Leistner, Sprecher der Arbeitsagentur in Leipzig, führt das gute Abschneiden auf die hohe Bandbreite an Branchen zurück, die in Leipzig tätig sind. Außerdem spiele der Zuzug in die Stadt eine große Rolle. Der sei maßgeblich mitverantwortlich für die vergleichsweise junge Arbeiterschaft. Der Experte sieht zahlreiche „weiche Faktoren“, die einen Zuzug begünstigen, etwa die hohe Lebensqualität sowie die Weltoffenheit.

All das hat Potenzial: Bis 2030, so prognostiziert es die Arbeitsagentur, soll die Einwohnerzahl in der Kernstadt um 7,9 Prozent wachsen. Abgesehen von der Landeshauptstadt Dresden drohen die übrigen Landkreise im Freistaat Sachsen zu schrumpfen – und das sogar rapide, der Erzgebirgskreis etwa um 18 Prozent.

Geburtenschwache Jahrgänge wirken sich auf Arbeitsmarkt aus

Dennoch weist Studienautor Leibert daraufhin, dass sich auch Leipzig dem ostdeutschen Trend nicht vollends abkoppeln kann. Seinen Daten zufolge ist die junge Erwerbsbevölkerung in Leipzig gesunken: Zwischen 2008 und 2019 um 5,4 Prozent – trotz Zuwanderung. „Die jungen Menschen, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen, sind die Kohorten, die in den 1990er Jahren geboren sind“, erklärt Leibert. Und dieser Jahrgang sei sehr geburtenschwach gewesen, es fehlt also an Arbeitskräften.

Vor dem Hintergrund verweist er auf Experteneinschätzungen, denen zufolge Ostdeutschland eine „zweite Deindustriealisierung“ bevorstehe. Da viele ältere Menschen in Rente gingen und Nachwuchskräfte fehlten, drohe ein Fachkräftemangel. Die Gefahr schätzen Unternehmen als akut ein, wie die Industrie und Handelskammer (IHK) in Leipzig einräumt. So beurteilten zum Beginn des Jahres 2020 fast die Hälfte aller Unternehmen im IHK-Bezirk Leipzig den Fachkräftemangel als „geschäftliches Risiko“. Wie das Leibniz-Institut resümiert, könnten die Schwierigkeiten, den Generationenwechsel zu meistern, die ökonomischen Ungleichheiten in Deutschland zementieren – ein Teufelskreis.

Von Florian Reinke