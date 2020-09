Rostock

Stadt statt Strand: Auch wenn im Herbst nur noch die Hartgesottenen ein Bad in der Ostsee genießen, so bietet die Hansestadt Rostock mit seinem Ostseebad Warnemünde Besuchern auch in der kühleren Jahreszeit einigen Spaß. Die Stadt an der Warnow eignet sich perfekt für einen Tagesausflugin den Herbstferien.

Doch wie sieht ein gelungener Tag bestenfalls aus? Wie viel Geld sollten Sie für die Stippvisite einplanen? Und welche Tipps haben die Menschen aus der Region? Hier gibt es einen Überblick für drei Budgetgrößen.

Das sind die Kategorien:

Parken

Wenn Sie mit dem Auto kommen, sollten Sie es vom Morgen bis zum Abend abstellen: Denn Rostock erleben Sie am besten zu Fuß. Auch nach Warnemünde kommt man innerhalb von 20 Minuten bequem mit der S-Bahn. Kostenpunkt für eine Einzelfahrt: 2,30 Euro.

Kleines Budget: Gratis Parken ist unter anderem auf dem Park-and-Ride Dierkower Allee möglich. Auch wenn der Stellplatz nicht direkt im Zentrum liegt, so erreicht man den Neuen Markt innerhalb von 15 Minuten mit der Straßenbahn. Wer sich dann für ein Tagesticket für 6 Euro entscheidet, ist zudem auch den ganzen Tag über flexibel mit Bus und Bahn unterwegs – auch nach Warnemünde.

Mittleres Budget: Nicht weit von der Innenstadt entfernt und auch nicht allzu teuer sind die Parkplätze am Kanonsberg und am Stadthafen. Ein Tagesticket kostet hier jeweils 8 Euro. Wem maximal vier Stunden in der Innenstadt reichen, der kann auch für 5 Euro parken. In Warnemünde ist das Parken etwas teurer. Hier kann das Auto noch verhältnismäßig günstig am Parkplatz an der Jugendherberge abgestellt werden. Die Tageskarte kostet 10 Euro.

Großes Budget: Wer Lust auf Shoppen hat, der kann auch in einem Parkhaus in der Rostocker Innenstadt parken. Im Parkhaus Kröpeliner-Tor-Center kostet das Tagesticket 12,50 Euro, das am Rostocker Hof verlangt pro Tag 12 Euro und im City-Parkhaus in der Langen Straße bezahlen Sie 15 Euro für einen Tag. Zentraler geht es dann aber wirklich nicht mehr. Unweit der Strandpromenade parkt man in Warnemünde im Parkhaus Kurhausgarten. Der Tageshöchstsatz: 16 Euro.

Frühstück

Ein guter Start in den Tag gelingt nur mit einem guten Frühstück. Auch wenn es in der Innenstadt und in Warnemünde einige Bäcker gibt, an denen man sich belegte Brötchen und Kaffee bekommt, so bieten doch auch einige Cafés und Restaurants Frühstück an.

Kleines Budget: In der Rostocker „Likörfabrik“ gibt es ein reichhaltiges Frühstück. Das Lokal befindet sich in der Grubenstraße 1 und bietet von Montag bis Freitag von 9 bis 11.30 Uhr und Samstag und Sonntag von 9 bis 12 Uhr Frühstück an. Es gibt die Auswahl zwischen einem Eier-Frühstück (ab 4,20 Euro), Pancakes (3 Stück ab 4,40 Euro), einem Etageren-Frühstück für zwei Personen (27,20 Euro) oder einem Bircher Müsli (5,30 Euro). Für wen da nichts Passendes dabei ist, der kann sich sein Frühstück auch selbst aus den Angeboten zusammenstellen.

Mittleres Budget: Das Café „A Rebours“ ist Am Wendländer Schilde 5 zu finden und bietet am Samstag von 9 bis 14 Uhr, Sonntag von 10 bis 14 Uhr und an Feiertagen Frühstück an. Dazu gehört ein Kaffee oder ein Tee. Zur Auswahl stehen unter anderem das „a rebours“ mit zwei Brötchen, Butter, Käse, Aufschnitt, Honig, Marmelade und einem gekochten Ei. Das Ganze gibt es für 7 Euro. Das vegetarische Frühstück kostet einen Euro mehr. Zudem stehen ein französisches Frühstück, French Toast, Rühreier oder Spiegeleier zur Auswahl. Ein „royales“ Frühstück unter anderem mit einem Brotkorb, Lachs, Kaviar und Prosecco gibt es für 11,50 Euro.

Großes Budget: Im Hotel Neptun in Warnemünde kann im „Weineck“ von 9 bis 14 Uhr sowohl drinnen als auch draußen gefrühstückt werden. Dort kann zwischen drei Varianten gewählt werden. Zum einen das „Weineck’s Kleines“ mit zwei Brötchen plus verschiedener Belag, einem gekochten Ei und Kaffee, Milch, Schokolade oder Tee für 11 Euro. Das „Herzhaft & Meer“ gibt es für 17 Euro und das „Weineck’s Deluxe“ gibt es für 21 Euro, ein Glas Sekt inklusive.

Sehenswürdigkeiten

Gut gestärkt kann die Erkundungstour durch Rostock und Warnemünde beginnen. Die Angebotspalette ist vielseitig – aber nicht immer muss man für schöne Erlebnisse tief in die Tasche greifen.

Kleines Budget: Ein Bummel durch die Rostocker Innenstadt lohnt sich allemal. Das Beste: Wenn man sich von den vielen Geschäften rund um die Kröpeliner Straße nicht verführen lässt, ist dieser auch komplett kostenlos. Die Tour kann am Steintor starten und führt dann über den Neuen Markt mit den wunderschönen Häusern in hanseatischer Architektur und dem Rathaus. Von hier aus kann man auch noch einen Abstecher in die Östliche Altstadt machen, wo die mittelalterlichen Strukturen noch zu erkennen sind, oder man läuft die Einkaufsmeile weiter bis zum Kröpeliner Tor. Besondere Highlights sind dort das „Giebelhaus“, in dem sich die Stadtbibliothek befindet und das Universitätsgebäude. Auch in Warnemünde ist der kostenlose Spaziergang am Alten Strom ein Muss.

Mittleres Budget: Wer sich für Maritimes interessiert, der ist in Rostock richtig. Unter anderem kann man Führungen über den Eisbrecher „ Stephan Jantzen“ im Stadthafen machen. Geführte Besichtigungen sind Montag bis Sonntag zwischen 10 und 15 Uhr oder nach individueller Absprache unter Tel. 01 72 / 54 56 3 01 möglich. Sie kosten 9 Euro pro Person. Noch nicht genug von Schiffen? Dann auf in den Iga-Park, wo das Traditionsschiff Typ Frieden mit mehreren Ausstellungen zur Schiffbaugeschichte der Ostseeregion aufwartet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro und für Kinder (7 bis 14 Jahre) 2,50 Euro.

Großes Budget: Der Zoo in Rostock ist einer der schönsten in ganz Europa. 4500 Tiere in 450 verschiedenen Arten aus aller Welt leben in der weitläufigen Parkanlage im Barnstorfer Wald. Im Darwineum und dem Polarium gibt es unter anderem Gorillas, Orang-Utans und Eisbären zu bestaunen. Der Zoo ist bis Ende Oktober täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 17,50 Euro, Kinder 10 Euro. Familienkarten (zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder) kosten 52 Euro.

Mittag- und Abendessen

Wer viel erkundet, darf sich auch zum Mittag oder Abend etwas Gutes zum Essen gönnen. Auch hier hat man in Rostock und Warnemünde die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Küchen.

Kleines Budget: Bei den Rostockern ist der Imbiss am Rosengarten, „Pesto Peter“, beliebt. Im Grünen können dort Burger, Falafel und – wie der Name es schon vermuten lässt – Pasta mit verschiedenen Pestos geschlemmt werden. Alles gibt es unter 10 Euro. Wer in Warnemünde unterwegs ist, der sollte ein Fischbrötchen an einer der vielen Buden am Alten Strom essen – dieses gibt es dort für ein paar Euro.

Mittleres Budget: Gutes Essen für unter 20 Euro bekommt man in vielen Restaurants – unter anderem im Zwanzig12 in der Schnickmannstraße. Das Angebot in dem alten Giebelhaus reicht von Bowls über Pasta bis hin zu Steak und Fisch. In Warnemünde seien die Wenzel Prager Bierstuben empfohlen. Gut böhmische Küche und viele Biersorten überzeugen hier die Kunden. Tipp: Wenn möglich, einen Platz auf der Terrasse ergattern, auf der man einen guten Überblick über die Geschehnisse am Alten Strom hat.

Großes Budget: Auch in dieser Kategorie ist die Auswahl so groß, dass eine Empfehlung schwerfällt. Wer guten Fisch essen möchte, der sollte sich einen Tisch im Hafenrestaurant Borwin (Am Strande) reservieren. Steinbutt, Zander und Lachs stehen hier unter anderem auf der Karte. Auch im Restaurant „Zum Stromer“ (Am Strom) in Warnemünde kommen Fischfreunde auf ihre Kosten. Wer Lust auf einzigartige Kompositionen hat, der ist hingegen im Blauen Esel in der Eselföterstraße richtig. Dort trifft dann unter anderem Lamm auf Thymianpolenta und Aprikosen-Confit.

Aussicht genießen

Den perfekten Überblick über die Stadt – das garantieren Aussichtspunkte ihren Gästen. In Rostock und Warnemünde gibt es einige Punkte, von denen aus man den Blick streifen lassen kann.

Kleines Budget: Ein kostenloses Panorama von Rostock bietet sich am Gehlsdorfer Ufer. Vom östlichen Ufer der Warnow aus hat man einen wundervollen Blick über Stadthafen, Marienkirche und Alten Speicher.

Mittleres Budget: Ein 360-Grad-Blick in 45 Meter Höhe bietet sich vom Turm der Petrikirche aus. Die Aussichtsplattform ist täglich von 10 bis 18 Uhr (ab Oktober bis 16 Uhr) geöffnet. 196 Stufen müssen erklommen werden, um bei gutem Wetter bis nach Warnemünde schauen zu können. Keine Lust auf Treppensteigen? Kein Problem! Mit dem Lift geht es auch barrierefrei hoch hinaus. Erwachsene zahlen 4 Euro, Kinder (7 bis 16 Jahre) 1 Euro. Normalerweise hat man auch vom Leuchtturm in Warnemünde aus einen tollen Blick über das Ostseebad. Doch solange die Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie gelten, bleibt der Turm für Besucher geschlossen.

Großes Budget: Die Aussicht zum Abschluss des Tages auch gleich noch mit einem Cocktail verbinden? Das ist unter anderem in der Sky Bar im Hotel Neptun in Warnemünde möglich. In 64 Metern Höhe genießen Sie die Sicht auf den Ostseestrand, die weißen Segelboote und großen Schiffe, die in den Warnemünder Hafen einlaufen. Sie ist täglich ab 19 Uhr geöffnet. Wer schon früher Getränk mit Ausblick möchte, der kann täglich von 13 bis 22.30 Uhr in der Panorama Summer Lounge auf der Dachterrasse des Radisson Blu in der Langen Straße Platz nehmen.

Und sonst so?

Rostock und Warnemünde haben natürlich noch einiges mehr zu bieten. Bei Regenwetter lohnt zum Beispiel ein Abstecher ins HCC in Schmarl, wo sich bei Schwarzlicht-Minigolf, Lasertag, im Escape Room & Co. ausgetobt werden kann. Direkt nebenan kann in der Trampolinhalle „Flip & Fly“ gehüpft werden. Auch in Warnemünde können sich Sportbegeisterte ausprobieren – zum Beispiel beim Bouldern bei den „Felshelden“ (Zum Zollamt).

Zudem laden natürlich auch einige Hafen- und Stadtrundfahrten zu Touren durch die Hansestadt und das Ostseebad ein, die mehrmals täglich entweder vom Stadthafen oder vom Universitätsplatz aus starten.

