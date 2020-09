Terrorverdacht: Razzia bei Bundeswehr-Soldat aus Mecklenburg-Vorpommern

Neubrandenburg/Rostock

Ein Bundeswehrsoldat aus Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern steht unter Terrorverdacht. Dem 40-Jährigen wird vorgeworfen, „eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben“. Das sagte Sprecher Harald Nowack von der Staatsanwaltschaft Rostock der Ostsee-Zeitung. Was der Mann konkret plante und wie weit seine Vorbereitungen vorangeschritten waren, blieb zunächst offen. „Es bestand keine akute Gefahr für die Bevölkerung“, erklärt die Rostocker Staatsanwaltschaft.

Dutzende Polizisten durchsuchten am Montagvormittag Wohn- und Geschäftsräume in Neubrandenburg. Die Razzia dauerte in der Mittagszeit noch an. Dienststelle des Verdächtigen ist die Tollense-Kaserne, in der unter anderem ein Feldjägerregiment und der Stab der Panzergrenadierbrigade 41 untergebracht ist. Laut Medienberichten pflege der Mann Kontakte in rechtsextreme Kreise. Er soll sich den durchsuchenden Beamten gegenüber kooperativ gezeigt haben.

Militärischer Abschirmdienst und Verfassungsschutz ermitteln

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte der Deutschen-Presse-Agentur: „Wir haben Kenntnis von dem Vorfall.“ Ausgangspunkt seien umfangreiche Ermittlungen des Militärischen Abschirmdienstes ( MAD) in enger Kooperation mit dem Verfassungsschutz und Strafverfolgungsbehörden, sagte eine MAD-Sprecherin in Köln dazu.

Die Rostocker Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Terrorismus und Extremismus leitet die Ermittlungen. Es gebe zurzeit keine weiteren Beschuldigten außer den 40-jährigen, sagte Sprecher Nowack. Nach Angaben des ARD-Magazin „Kontraste“, das zuerst über den Vorfall berichtete, kooperiert der Verdächtige mit den Behörden. Im Zusammenhang mit der rechtsextremen Preppergruppe „Nordkreuz“ aus Mecklenburg-Vorpommern wurde bekannt, dass Bundeswehrreservisten und Polizisten zu den Strippenziehern des Netzwerks gehören.

