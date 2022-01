Dresden

Labore in Deutschland nutzen jährlich Millionen von Tieren zu Forschungszwecken. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) veröffentlicht dazu regelmäßig Zahlen, die aktuellsten beziehen sich auf 2019. Insgesamt wurden vor zwei Jahren etwas mehr als 2,9 Millionen Tiere eingesetzt. Laut BMEL waren etwa drei Viertel davon Nagetiere wie Mäuse oder Ratten. Aber auch größere Tieren werden für die Forschung verwendet: Schweine, Katzen oder eben Hunde.

„Labor-Beagle-Verein“ – Vermittlung in ein echtes Zuhause

An insgesamt 3519 Hunden wurde 2019 experimentiert. Etwa 1700 der Tiere überlebten ihre Versuchsreihen. „Die Überlebenden werden oft für den nächsten Versuch behalten“, erklärt Stephan Bast vom „Laborbeagle-Verein” im Gespräch. Gemeinsam mit seiner Partnerin Steffi Braune lebt er in Dresden, beide sind für den Verein in den neuen Bundesländern aktiv.

Besonders Labore, die Auftragsforschung betreiben, würden ganz genau planen. Nach leichten Tests geht es für die Hunde in der Regel in Versuchsreihen, bei denen abzusehen sei, dass sie es nicht überleben, schildert Bast den Ablauf. Nur ein kleiner Teil könne die Labore verlassen. Damit diese Hunde schnell ein echtes Zuhause finden, gibt es in Deutschland einige Organisationen, die neue Halter für diese Tiere suchen. Einer davon ist der „Labor-Beagle-Verein“, bei dem Bast und Braune seit der Gründung 2014 engagiert sind.

„Beagle lassen viel über sich ergehen“

Wie der Name des Vereins bereits verrät, müssen besonders häufig Hunde der Rasse Beagle für die Forschung herhalten. „Beagle sind Meute- und Laufhunde, so wie der Foxhound. Diese Hunderassen werden häufig für Tierversuche genommen, da sie in Gruppen gut verträglich sind.“ Sie hätten außerdem eine robuste Gesundheit und seien geduldig, beschreibt Bast weiter. „Beagle lassen viel über sich ergehen.“ Daher gehören die meisten Hunde, die der Verein vermittelt, dieser Rasse an.

Häufig wird an sogenannten Marshall Beaglen experimentiert. „Die Firma Marshall aus den USA ist einer der größten Züchter und Lieferant für Labortiere. Züchtet ein Versuchslabor nicht selbst, dann werden die Hunde nach Bedarf bestellt.“ Marshall Beagle sind nur etwa halb so groß wie typische Jagdbeagle. Dadurch brauchen sie weniger Futter, Platz und Auslauf. „Sie wurden aus reinen Kostengründen klein gezüchtet“, bilanziert Bast.

Der Weg vom Interessenten zum Halter

Der Verein habe hohe Ansprüche bei der Vermittlung, erklärt Bast. „Wir suchen für den Hund eine Familie und nicht für die Familie einen Hund.“ So müssen Interessenten nach mehreren Gesprächen mit Vereinsmitgliedern auch eine Vorkontrolle bestehen. „Wir schauen uns die häuslichen Umstände der Interessenten an und bringen auch einen Hund mit, um zu sehen, wie sie mit Tieren umgehen“, beschreibt Bast. Nur wenn der potenzielle Halter zum Hund passt, gibt der Verein seine Zustimmung zur tierischen Adoption.

Mit zwei weiteren Vereinsmitgliedern aus Sachsen-Anhalt übernehmen Bast und Braune nicht nur die Vorkontrollen im Freistaat, sondern fahren zu Interessenten in ganz Ost- und Mitteldeutschland. „Wir sind in den neuen Bundesländern leider sehr dünn aufgestellt“, beschreibt Bast die Situation. Außerdem transportieren sie auch Hunde von den Laboren zu den neuen Haltern – alles ehrenamtlich. Der Verein finanziert sich hauptsächlich durch Spenden.

„Ich habe es keinen Tag bereut, die Beiden adoptiert zu haben“

In der Landeshauptstadt gibt es durch die Arbeit des Vereins einige ehemalige Laborhunde. Einer davon ist Foxhoundmischling Anton, der seit 2018 bei Halter Frank Pohl in Dresden lebt. Nach Zwickau vermittelten Braune und Bast in zwei Jahren sogar zwei Hunde an Brigitte Hurter.

Die 72-Jährige lebe „schon immer“ mit Hunden zusammen, wie sie im Gespräch mit den „Dresdner Neuesten Nachrichten“ erzählt. Nachdem ihr vorheriger Hund verstarb, entschied sie sich, einen Laborhund aufzunehmen. Im März 2020 war es soweit: Marshall Beagle Luna zog ein. „Die ersten Wochen waren schwierig“, schildert Hurter. „Sie kannte nichts, keine Autos, kein Gras, und hatte große Angst vor lauten Geräuschen.“

Doch mit der Zeit sei es besser geworden. Auch der Einzug der neun-jährigen Beaglehündin Pepsi im März dieses Jahres habe geholfen, erzählt Hurter. „Pepsi ist gut sozialisiert und hat Luna miterzogen. Jetzt sind sie wie Mutter und Tochter“, schwärmt Hurter über ihre ehemaligen Versuchshunde. „Sie sind unheimlich liebevoll und verschmust. Ich habe es keinen Tag bereut, die beiden adoptiert zu haben.“

Informationen zum Verein gibt es im Internet laborbeagleverein.com

Von Lukas Scheib