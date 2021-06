Rostock/Warnemünde

Wer in Warnemünde Urlaub macht oder einen Ausflug dorthin plant, sollte nicht den gesamten Tag „nur“ mit Sonnenbaden am Strand verbringen. Das Ostseebad hat weit mehr als seinen feinen, weißen Sand zu bieten. Wir haben fünf Aktivitäten in Warnemünde gesammelt, die es sich lohnen auszuprobieren – von sportlich bis gemütlich. Einige Neuheiten sind auch dabei.

1. Trendsportarten ausprobieren im „Beachhouse“

Unweit des bekannten Hotel Neptuns befindet sich das „Beachhouse“ von Supremesurf am Strand. In dessen Surfschule können Sportbegeisterte unter anderem Windsurfen, Stand-up-Paddeln oder Wellenreiten lernen. Ganz neu in diesem Jahr dabei: die Trendsportart „Wingsurfen“. „Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Windsurfen und Kiten“, erklärt Chef Daniel Weiß. Angeboten wird ein dreitägiger Kurs für 199 Euro. Noch seien viele Plätze frei.

„Anders sieht es bei unseren Schwimmkursen für Kinder im Meer aus, die wir ebenfalls zum ersten Mal anbieten“, sagt Weiß. Diese seien heiß begehrt, nur wenige Plätze noch frei. Das „Beachhouse“ eröffnet am Sonnabend, 12. Juni. Geöffnet ist dann im Juni und September am Wochenende, im Juli und August täglich zwischen 10 und 19 Uhr. Wer nicht selbst sportlich aktiv werden, aber anderen dabei zusehen möchte, kann sich auch einfach ein Getränk in der Strandbar gönnen.

2. Cocktails schlürfen mit Blick aufs Wasser

Ebenfalls am Strand, in der Nähe von Teepott und Leuchtturm, befindet sich die Strandoase von Matthias Treichel. Aktuell besteht diese noch aus einem Kassenhäuschen für Strandkörbe und einem Bierwagen mit Getränken und Eis. Eine Mitarbeiterin verrät aber, noch an diesem Wochenende oder aber eine Woche darauf soll wieder die „richtige“ Strandoase öffnen. Das Festzelt lässt sich bereits erahnen.

Wer lieber etwas Neues ausprobieren möchte, sollte im „Deck 9“ unweit der S-Bahn-Haltestelle „Warnemünde Werft“ vorbeischauen. Das Bistro hat erst am 1. September des vergangenen Jahres eröffnet. „Wir hatten nur zwei Monate lang auf, dann kam der Lockdown“, sagt Betriebsleiter Oliver Ruwoldt. Nun aber gehe es weiter. In dem Restaurant mit Leuchtturm gibt es diverse Speisen, die außergewöhnlichste ist aber wohl der Currywurst-Döner. Genießen kann man diesen auf der Dachterrasse – mit Kreuzfahrtschiffen im Blick.

In der Bar „Deck 9“ serviert Oliver Ruwoldt erfrischende Cocktails. Quelle: Ove Arscholl

3. Gipfel stürmen in der Boulderhalle

Gleich gegenüber, Zum Zollamt 4, geht es sportlicher zu: Dort befindet sich die Boulderhalle „Felshelden“. Seit Dienstag darf auch diese wieder für Kletterer und welche, die es noch werden wollen, öffnen. Mehr als 100 verschiedene Routen warten in der Halle. Geöffnet ist unter der Woche zwischen 12 und 22 Uhr, am Wochenende zwischen 10 und 22 Uhr.

Vivien Schulz (24) und Liedermacherin Bea (57) klettern in der Boulderhalle „Felshelden“. Quelle: Ove Arscholl

Aktuell benötigt werden ein negativer Corona-Test und eine Maske außerhalb des Sportbereichs. Der Test kann auch vor Ort gekauft werden. „Wer sich vorher online registriert, spart zudem Zeit“, sagt ein Mitarbeiter. Erwachsene zahlen 10 Euro Eintritt – Schuhe oder Chalkbag kommen noch hinzu.

4. Schiffe gucken aus dem Riesenrad

Noch bis zum 30. Juni dreht sich das „Hanserad“ der Schausteller-Familie Geisler auf der Warnemünde Mittelmole. Wer noch unbedingt mitfahren und Schiffe aus 36 Metern Höhe gucken möchte, sollte also schnell sein. Eine Verlängerung des Stellplatzes ist aber bereits im Gespräch: „Wir hoffen, dass das klappt“, sagt Franziska Geisler. Erwachsene zahlen für eine Fahrt 5 Euro, Kinder 3 Euro.

Die 12-jährige Emily aus Schmarl genießt mit Yvonne Findeis (40) aus Brinckmansdorf die Aussicht auf Warnemüde vom Riesenrad auf der Mittelmole aus. Quelle: Ove Arscholl

Wer danach noch Lust auf etwas Süßes hat, hat die Auswahl zwischen Zuckerwatte, „Slushis“ oder auch Cocktails. Neu im Angebot ist Eis. „Sogar in 25 verschiedenen Sorten“, verrät Geisler.

5. Klassiker: Eine Rundfahrt durch den Hafen

Wer zum ersten Mal in Warnemünde ist, kommt um den Klassiker schlechthin nicht herum: eine Rundfahrt durch den Hafen. Bei „Käpp’n Brass“ unweit der Bahnhofsbrücke geht es täglich um 10.15 Uhr los. Eine Fahrt durch den Seehafen dauert dort etwa eine Stunde und kostet 15 Euro.

Von Pauline Rabe/RND