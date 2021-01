Rostock

Carl Tietz, geboren am 11. April 1885 in Rostock, stammte aus einer alteingesessenen Rostocker Knochenhauerfamilie, die seit Jahrhunderten im Stadtviertel rund um die St.-Petri-Kirche lebte. Die Männer arbeiteten in den Schlachthäusern und auf den Schlachtbrücken im Küterbruch direkt am Ufer der Warnow, rund 300 Meter vom Hafen entfernt.

Da Carls Großvater Heinrich, sein Vater Robert und auch Onkel Wilhelm allesamt Schlachtermeister waren, ist es wahrscheinlich, dass auch er selbst diesen Beruf erlernte. Carl entstammte einer großen Familie – mit elf Kindern aus zwei Ehen des Vaters Robert Tietz. Das Jahr 1888 stürzte die junge Familie in tiefe Trauer. Carl war selbst gerade erst drei Jahre alt geworden, als Ende April sein einjähriger Bruder starb. Nur vier Wochen später starb im Wochenbettfieber auch noch Mutter Bertha und die drei Tage alte Schwester Frieda. Von den vier Kindern aus dieser ersten Ehe überlebten nur Carl und seine ältere Schwester Henny die Mutter.

Schwere Kindheit in Rostock und Wustrow

Die Kindheit als Halbwaise dürfte für Carl alles andere als leicht gewesen sein und sich wohl erst wieder normalisiert haben, als der Vater fünf Jahre später wieder heiratete. Die Familie vergrößerte sich rasant: Carl bekam in den nächsten zehn Jahren drei Halbbrüder und fünf Halbschwestern. 1902 zog die Familie nach Wustrow und der 17-jährige Carl verließ das Elternhaus. Und wohl spätestens nach dem Tod seines Vaters, der 1905 an den Folgen einer Wassersucht im Universitätsklinikum Rostock starb, verließ Carl Deutschland. Und folgte seinem Onkel Wilhelm nach London, der Ende des 19. Jahrhunderts mit seiner gesamten Familie dorthin ausgewandert war. Der gelernte Schlachter Wilhelm handelte anfangs mit Möbeln, später dann mit Vieh.

Der 27. Geburtstag war sein letzter

Es sieht alles danach aus, als hätte der junge Carl im Restaurant Oddenino’s von Luigi Gatti als Küchengehilfe gearbeitet, was ihn später erst als Tellerwäscher auf die „Olympic“ und im April 1912 schließlich auf die „Titanic“ brachte. Denn als Gatti die Möglichkeit erhielt, ein À-la-carte-Restaurant auf den beiden neuen Schiffen der White Star Line zu eröffnen, rekrutierte er seine Crew für die schwimmenden Lokale größtenteils aus seinem bestehenden Restaurant. Die meisten von ihnen waren Italiener und Franzosen. Für Carl Tietz war es das erste Mal, dass er auf einem Schiff anheuerte, als er am 14. Juni 1911 mit der nagelneuen „Olympic“ auf Jungfernfahrt ging, um als Tellerwäscher in der Küche des À-la-carte-Restaurants zu arbeiten. Gehalt: ein Pfund und 5 Schilling.

Von der „Olympic“ auf die „Titanic“

Für die Jungfernfahrt im April 1912 wechselte ein Teil der Restaurant-Crew auf die „Titanic“, darunter auch Carl Tietz. Als er am 6. April 1912 als Crewmitglied registriert wurde, gab er sein Alter mit 27 Jahren an. Tatsächlich feierte er erst während der Reise am 11. April seinen 27. Geburtstag. Es sollte zugleich sein letzter sein. Vier Tage später starb der Rostocker in den eisigen Fluten des Nordatlantik. Von den 69 Angestellten überlebten lediglich drei die Katastrophe: der Restaurantleiter Paul Maugé und die Kassiererinnen Ruth Bowker und Mabel Martin – die beiden Frauen im Team. An die Crew des À-la-carte-Restaurants erinnert bis heute eine Gedenkplakette aus Messing in der katholischen Kirche St Joseph’s im englischen Southampton. Hier gab es 1912 eine große italienische Gemeinde.

Von Jens Ostrowski