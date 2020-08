Die Tochter eines 52-jährigen Urlaubers hat am Montag ihren Vater aus der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern gerettet. Ihn verließen beim Schwimmen vor Ahrenshoop offenbar die Kräfte. Gemeinsam mit einer weiteren Schwimmerin zog die 15-Jährige ihren Vater an den Strand.