Die Urlauber kommen – für verpflichtende Coronatests fehlen aber die Angebote: Vor diesem Problem sehen Experten das Land Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Öffnung des Tourismus für Freitag, 28. Mai, angekündigt, eine Woche später auch für Urlauber aus anderen Bundesländern.

Nach Informationen der Ostsee Zeitung hat sie damit das zuständige Wirtschaftsministerium überrascht, das offenbar von einem späteren Zeitpunkt ausging. Die Zeit sei viel zu knapp, ist zu hören. Ein Problem: Mecklenburg-Vorpommern hat für die vielen Urlauber überhaupt nicht genügend Corona-Testkapazitäten.

In der Hochsaison bis zu eine Million Test pro Woche nötig

Rund 330 Testzentren weist der Landestourismusverband MV-weit auf einer Karte aus. Beim Wirtschaftsministerium steht die Zahl 380 zu lesen (Aktueller Überblick über die Testzentren hier). Minister Harry Glawe (CDU) spricht von über 400. Welche Zahl stimmt, ist eigentlich Nebensache, denn reichen dürften diese Standorte für Pflichttests von Einwohnern und Hunderttausenden Urlaubern nicht. Nach Anreise mit Negativtest sind in Hotels alle 72 Stunden neue Tests erforderlich. Wer im Urlaub auch etwas woanders unternehmen will – Museen oder ein Tobeland besuchen –, muss sich engmaschiger testen lassen.

Für einen Urlauberansturm seien die Testzentren nie gedacht gewesen, sagt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV. Er fordere seit Monaten den Ausbau der Test-Infrastruktur. In der Hochsaison sind laut Schätzungen 500 000 bis eine Million Tests pro Woche erforderlich. Das wären umgerechnet etwa 2500 Tests pro Testzentrum.

Verband fordert begleitete Selbsttests zum Beispiel in Hotels

Völlig unrealistisch, so Woitendorf. „Es muss ein einfaches, praktisches und umsetzbares System her“, sagt er. Das sei nur mit begleiteten Selbsttests möglich – die Urlauber zum Beispiel bei ihrem Vermieter absolvieren und sich dort bestätigen lassen, um auch woanders 24 Stunden lang Freizeitaktivitäten angehen zu können. Wer im Urlaub in seiner Ferienwohnung oder im Freien bleibt, hat dieses Problem nicht.

Anbieter der bestehenden Corona-Testzentren sind MV-weit Apotheken, Unternehmer oder Kommunen. Ein Netz, das aber in der Fläche und auch zeitlich löchrig ist. So sind auf der Insel Rügen, einem touristischen Topstandort, 25 Teststandorte ausgewiesen. Wer auf dem Mönchgut im Süden der Insel Urlaub macht, muss bis ins Ostseebad Baabe in zehn Kilometern Entfernung.

Anderes Beispiel: Wer sich im Ostseebad Nienhagen (Kreis Rostock, 150000 Touristen-Übernachtungen pro Jahr) erholt, findet das nächste Testzentrum in Bad Doberan, zwölf Kilometer entfernt. Schulterzucken in der Nienhäger Kurverwaltung: „Wir bieten hier keine Tests an“, so eine Mitarbeiterin. „Unsere Gemeinde hat nicht die Kapazitäten zum Betreiben einer Teststation“, erklärt Bürgermeister Uwe Kahl. Daher empfehle man die Testzentren in der Umgebung.

Oft weite Wege bis zu Testzentren

Viele Teststandorte sind demnach an Werktagen und dann auch nur wenige Stunden zu nutzen. Im Urlauberort Prerow auf dem Darß etwa bietet laut Ministerium nur eine Apotheke Termine nach Vereinbarung an. In Röbel, einem Tourismus-Hotspot an der Müritz, in einer Turnhalle werktags zeitlich begrenzt und im Ortszentrum an drei Tagen die Woche für zwei bis drei Stunden.

Einen „engen Flaschenhals“ fürchtet Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) MV beim Testen, wenn die Urlauber anrücken. Und, dass die Vermieter den Ärger der Touristen abgekommen, die in überlaufenen Testzentren abgeblitzt sind. „Darauf muss man sofort reagieren“, fordert Schwarz.

Glawe: Tourismuszentralen sollen auch testen

Am Mittwochabend schließlich verkündet die Landesregierung den Ausbau der Teststandorte. 80 bis 100 Tourismuzentralen landesweit sollen zusätzlich Tests anbieten, so Glawe. Auch am Wochenende. Diese sollen kommende Woche „komplett arbeitsfähig sein“. Dazu werde es am Freitag noch Gespräche geben. Schwesig hatte erklärt: Sie habe Landräte und Oberbürgermeister vor Wochen gebeten, „genau für diesen Öffnungsschritt die Test-Infrastruktur vorzubereiten, auch für den Fall, dass wir Öffnungsschritte vorziehen. Es ist wichtig, dass das gut klappt“.

Von begleitenden Selbsttest in Hotels spricht Woitendorf nach dem Tourismus-Gipfel erneut. „„Es wird in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges zu organisieren sein.“

