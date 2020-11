Kein Weihnachtsmarkt, keine Pyramide, kein Glühwein. Und Kater Nero ist auch noch krank. Dennoch fand in Corona-Zeiten im Erzgebirge das traditionelle Katzenwiegen statt. Schließlich sagt das Gewicht von Nero akkurat voraus, wie hart der Winter wird.

Die «Katzenwieger» (l-r) Jens Lommatzsch, Jens Kopra und Jonny May wiegen den Kater Nero in Voigstdorf (Sachsen) jedes Jahr am 1. Advent. Dieses Mal musste die Tradition aber etwas anders ablaufen als gewohnt. (Archivbild) Quelle: dpa