Traum vom Weltraum-Flughafen Laage: Stadt Rostock sucht Investoren 

Helmut Lindner ist Feuer und Flamme. „Das wäre ’ne dolle Sache“, sagt der Raumfahrt-Fan aus Rostock-Schmarl, der mehrfach die Astronauten-Legende Siegmund Jähn zu Vorträgen nach Rostock holte. Der Flughafen Rostock-Laage soll zum Weltraumflughafen werden, so eine Strategie von Flughafenchefin Dörthe Hausmann, die von der Landesregierung unterstützt wird.

Im besten Fall könnten in zwei Jahren die ersten Weltraum-Flüge starten. Helmut Lindner wäre begeistert: „Dann müssten wir nicht mehr nach Amerika fahren, um eine Rakete starten zu sehen.“ Wobei es bei den für Laage diskutierten Raketen vom Boden aus nicht viel zu sehen gibt: Die kleinen Trägerraketen werden erst in zehn Kilometer Höhe gezündet, nachdem sie zuvor ein Flugzeug dorthin transportiert hat.

Neue Gesellschafter gesucht

Den Traum von den Sternen gibt es nicht ohne Grund: Am Mittwoch will die Rostocker Bürgerschaft die kommunale Beteiligungsgesellschaft RVV beauftragen, die Aufnahme neuer Gesellschafter vorzubereiten, berichtet die „ Ostsee-Zeitung“. Die Leistungsfähigkeit der kommunalen Gesellschafter (Hansestadt und Landkreis Rostock, Stadt Laage) sei zu „erschöpft“, um die geplante strategische Neuausrichtung des seit Jahren defizitären Flughafens hin zu einem Technologie- und Innovationszentrum zu bewerkstelligen, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Aufnahme eines privaten Investors habe aber nichts zu tun mit dem Weltraumbahnhof-Konzept, erklärt Flughafen-Geschäftsführerin Dörthe Hausmann.

Flughafen-Chefin Dörthe Hausmann

Wie geht es weiter mit der Version von einer Rostocker Raumfahrt? „Der Flughafen muss jetzt Gespräche mit Anbietern führen“, sagt Andreas Schütz, Sprecher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ( DLR). Das DLR stellte im Herbst eine Studie zu den Chancen des Regionalflughafens als „Space Port“ vor. Auftraggeber der Untersuchung war das Land MV, die rot-schwarze Landesregierung setzt damit ein Versprechen aus ihrem Koalitionsvertrag um. Jetzt geht es darum, Kontakte zu Unternehmen herzustellen, die mit privaten Weltraumflügen Geld verdienen, so das DLR.

Mögliche Partner in den USA

Sprecher Schütz nennt das kalifornische Unternehmen Virgin Orbit, in der Studie tauchen außerdem die Firmen Virgin Galactic auf sowie Sierra Nevada Corporation, die mit ihrem Weltraum-Shuttle „Dream Chaser“ 2015 schon einmal für eine Landung in Rostock im Gespräch war. Anfragen per E-Mail, ob sie Rostock-Laage kennen, ließen die US-Firmen bislang unbeantwortet.

Die Empfehlungen des DLR ließen sich nicht „innerhalb von wenigen Monaten abarbeiten“, so Flughafen-Chefin Hausmann. Am Donnerstag stellte sie zusammen mit dem DLR und den Landesministern Christian Pegel sowie Bettina Martin (beide SPD) in zwei Online-Konferenzen die Welträume-Pläne vor. Weitere Teilnehmer waren unter anderem Vertreter des Bundes und mögliche Nutzer.

Vorbereitungen sollen zwei Jahre dauern

„Das Projekt wurde von beiden Zielgruppen sehr positiv aufgenommen“, sagt Hausmann. Nun würden als nächste Schritte Gespräche mit dem Bund geführt, um „rechtliche Rahmenbedingungen zu prüfen und Genehmigungsprozesse zu definieren“. Um ein solches Projekt „professionell und wettbewerbsfähig“ umzusetzen, sei ein Zeithorizont von zwei Jahren nötig.

In der Bürgerschaftssitzung kommende Woche wollen Flughafen und RVV über die wirtschaftliche Situation des Airports informieren, der wie die gesamte Luftfahrtbranche stark unter der Corona-Krise leidet. Die OZ hat bei der RVV nachgefragt, was es mit der Suche nach neuen Gesellschaftern auf sich hat, über die die Bürgerschaft entscheiden soll. Die Antworten bleiben schwammig. Ein Zusammenhang zwischen der Suche nach neuen Finanzpartnern und der Weltraumbahnhof-Pläne bestehe nicht.

„Die Beteiligung von Unternehmen aus der Branche beziehungsweise branchennahen Unternehmen ist eine interessante Option“, teilt die RVV mit. Konkrete Verhandlungen gebe es nicht, es seien aber Interessenbekundungen an die Gesellschafter herangetragen worden, über die ansonsten Stillschweigen vereinbart wurde. Wie lange die Suche nach neuen Partnern dauert, „ist aktuell nicht absehbar“.

