Kühlungsborn

Zum Neujahrstag ist einem Kühlungsborner Fischkutter auf der Ostsee eine Ankertaumine ins Netz gegangen. Das wurde von der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock bestätigt: „Es konnte aber soweit geklärt werden, dass sie nicht mehr gefährlich ist, weil da kein Zünder mehr dran ist. Sie wird dann nachher im Hafen Kühlungsborn vom Munitionsbergungsdienst abgeholt – also der Rest davon sozusagen.“

Der Fischer soll laut Polizeiangaben gegen 14 Uhr seinen Munitionsfund gemeldet haben. Dann sei mithilfe von Fotos und Videoaufnahmen, die an den Munitionsbergungsdienst weitergeleitet wurden, geklärt worden, dass das Teil keine Gefahr mehr darstelle: „Damit konnte der Fischer also wieder in seinem Hafen einlaufen.“ Der Liegeplatz wurde trotzdem bis zum Eintreffen des Bergungsdienstes von Polizisten abgesichert. Die Polizei half bei der Bergung der 250 Kilogramm schweren Mine, in der sich noch 150 Kilogramm Sprengstoff befanden.

Mine kam in beiden Weltkriegen zum Einsatz

Eine Ankertaumine ist der älteste in großer Zahl eingesetzte Minentyp. Zu ihr gehört ein Minenwagen oder Anker, der auf den Meeresgrund sinkt, und das Minengefäß, das mit einem Ankertau am Minenwagen befestigt ist. Durch den Auftrieb schwimmt die explosive Kugel mit einem Berührungszünder dicht unter der Meeresoberfläche.

Laut Haager Abkommen muss die Mine unscharf werden, wenn sie sich aus ihrer Verankerung reißt. Im Ersten Weltkrieg bestanden Minensperren ausschließlich aus Ankertauminen, im Zweiten vorwiegend – aber auch im Kalten Krieg wurden diese Teile eingesetzt.

Von Thomas Hoppe