Leipzig

Die beiden Leipziger Hobby-Rallye-Fahrer Axel Lotz (72) und Gerold Kotmann (68) haben sich nach ihrer Mittelamerika-Tour wieder in der Messestadt akklimatisiert. Nur der etwas lädierte BMW 633 CSI, Baujahr 1977, ist noch per Schiff auf dem Weg zurück in die Heimat. 7500 Kilometer durch acht Länder, teils durch Regenwald, teils auf Bergstraßen in 2500 Meter Höhe, liegen hinter den zwei Freunden. Inzwischen steht der ehemalige Militärarzt Kotmann wieder in seinem Leipziger Testzentrum in der Magazingasse und nimmt Abstriche. Corona bestimmt wieder seinen Alltag und war auch während der Rallye nie ganz weg.

Die Leipziger Rallye-Fahrer in Mittelamerika Quelle: privat

Einheitliche Regeln

„In einem Städtchen in Mexiko rasteten wir an einem Marktplatz. Dort ließen sich die Menschen unter einem circa zehn mal 20 Meter großen Zeltdach von einer Ärztin impfen. Es lief alles sehr ruhig und diszipliniert ab, die Menschen warteten geduldig bei über 30 Grad. Weit und breit keine Proteste, alle trugen ihre Masken. Klar, da stand ein bewaffneter Soldat, aber dieses disziplinierte Verhalten war uns in allen Ländern der Reise aufgefallen“, erzählt Kotmann. Lotz ergänzt: „Am Hotel wird Fieber gemessen, müssen Hände desinfiziert werden. Das wird ganz konsequent durchgesetzt, überall. Auch an den Grenzübergängen wird die Körpertemperatur überprüft.“ Die strengen Regeln seien in allen acht Staaten einheitlicher Standard und durchgesetzt worden, egal ob Guatemala, Honduras oder Nicaragua. „Nervig waren allerdings die Grenzübertritte, die Wartezeiten, die acht Währungen. Da haben wir in Europa schon einen rechten Luxus mit unserer Freizügigkeit und der einheitlichen Währung. Wer das in Frage stellt, kann ja mal da runter fahren“, empfiehlt Lotz.

Menschen hilfsbereit und freundlich

Ansonsten finde das Leben, so ihr Eindruck, weiter ganz normal statt. „Am Dia de Muertos, dem Tag der Toten, waren wir gerade in Mexiko City. Das ist dort der höchste Feiertag, da war der Teufel los. Aber doch anders als bei uns zum Karneval, irgendwie mit mehr Bedacht, alle hatten ihre Masken auf, blendeten Corona nicht ganz aus.“ Touristisch bleibt beiden Costa Rica als das schönste Land und als die „Schweiz Mittelamerikas“ in Erinnerung, nicht nur wegen der Landschaft: „Dort war alles sauber, kein Müll auf der Straße. Dagegen war Panama richtig dreckig. Aber was alle Länder verbindet, ist die Tatsache, dass die Menschen dort unglaublich freundlich, hilfsbereit und meist fröhlich sind, einschließlich der Polizei und des Militärs. Die machen ihren Job, okay, aber freundlich“, berichtet Lotz von seinen Beobachtungen.

Entspannter Umgang: Gerold Kotmann mit einem Soldaten beim „Fototermin“. Quelle: privat

Löchrige Straßen

Als sie eine Panne hatten, ist ihnen sofort spontan Hilfe angeboten worden. „Wir hatten bis zu 38 Grad Celsius. Dafür sind die Autos einfach nicht gebaut, nicht bei 270 Kilometer am Tag. Ich bin mit zu hoher Drehzahl gefahren, die Zündspule fiel aus und wir blieben liegen. Aber wir hatten ja Ersatz mit und konnten reparieren“, erzählt Lotz von dem Tag, an dem sie inklusive Panne neun Stunden am Stück unterwegs waren. Und das bei höchster Konzentration. Denn die Straßen haben teils so tiefe Löcher, dass die Autos aufsetzen und an Rädern oder Achse Schaden nehmen, wenn man da hineingerät. „Es ist zwar alles asphaltiert, doch plötzlich kommen die Löcher, da darfst du keine zwei Sekunden die Augen von der Straße nehmen, dann war’s das“, so Kotmann. Manchmal bliebe nur das Vorantasten im Schritttempo.

Tückischer Asphalt: Leipziger Rallye-Fahrer in Mittelamerika Quelle: privat

„Unsere Reifen und Felgen haben durchgehalten. Diese Rallye war wirklich ein Abenteuer, das bleibt für immer im Kopf“, sind sich die beiden einig. In Erinnerung bleiben werde aber auch das: „Die Unterschiede zwischen Arm und Reich in diesen Ländern sind sehr groß. Dennoch erlebten wir die Armen als freundlich und lebensfroh, geradezu glücklich. Natürlich sammeln wir bei der Durchreise nur kurze, vielleicht oberflächliche Eindrücke.“

Hinderliche deutsche Bürokratie

Wieder in Deutschland angekommen fiel den beiden laut Lotz noch mehr als vorher das auf: „Es hapert bei uns in der Politik an einheitlichen Regeln, das verunsichert die Leute. So etwas hatten wir dort nicht gesehen. Bei uns wird gezaudert und laviert, dort gibt es eine einheitliche klare Ansage, und die wird durchgesetzt, fertig aus.“ Und noch etwas bemängelt Kotmann am deutschen System: „Viele Ärzte impfen deshalb nicht, weil das mit zu viel Bürokratie verbunden ist. Es läuft nicht alles falsch in Deutschland, aber über manches müsste man einfach mal nachdenken und ändern.“ Kotmann selbst testet nicht nur, er impft auch in einem mobilen Team mit. Auf seinen Antrag, selbst eine Impfgenehmigung zu bekommen, musste er ein paar Wochen warten.

Bis dahin wird der einstige Militärarzt vor allem weiter testen. Auch zu Weihnachten am Pavillon der Hoffnung auf der Alten Messe. Damit wollen er und Lotz Obdachlosen und sozial Bedürftigen die Teilnahme am Weihnachtsessen ermöglichen. Dafür spendeten das Rallye-Team und dessen Sponsor für jeden der 7500 gefahrenen Kilometer einen Euro. Der Symbolische Scheck war schon vor der Reise dem Verein übergeben worden.

Von Olaf Barth