Im Sommer 2020 zieht es viele Touristen aus Deutschland an die Strände von Nord- und Ostsee. In Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gehen die Corona-Neuinfektionen zurück. Doch nach wie vor gelten in allen drei Bundesländern Einschränkungen, um eine weitere Verbreitung von Covid-19 zu verhindern.

Auf welche Regeln müssen sich Urlauber in den jeweiligen Bundesländern einstellen? Sind Diskotheken geöffnet? Können Hotels ihre kompletten Betten belegen? Und welche Regeln gelten eigentlich an Stränden?

Wir haben die wichtigsten aktuellen Maßnahmen in dieser Übersicht (Stand: 25. Juni 2020) zusammengestellt. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Bitte informieren Sie sich über weitere Details direkt bei den zuständigen Landesbehörden.

Die Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern

Die Landesregierung von MV hat die allgemeinen Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 10. Juli verlängert. Großveranstaltungen sind weiter untersagt – vieles in den Bereichen Kultur, Sport oder Freizeit ist aber unter bestimmten Regeln möglich.

Reisen nach MV sind erlaubt für Urlauber (mindestens eine Übernachtung muss gebucht sein), nicht aber für Tagestouristen. Auch dienstliche Gründe gestatten die Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern. Bei Familienfeiern oder zu medizinischer Versorgung ist ebenfalls ein Grund zur Einreise gegeben. Nicht aus touristischen Gründen einreisen darf, wer sich zuvor in Corona-Risikogebieten aufgehalten hat.

Hotels/Pensionen/Campingplätze: Die Mitarbeiter müssen einen Mund-Nasen-Schutz (oder Schutzvorrichtung) tragen, es muss Hygienekonzepte geben, die Abstandsregeln gelten.

Naturstrände/Badestellen im Freien: Zu beachten sind beim Baden die Abstandsregeln zwischen den Personen. Sammelumkleiden sind in MV weiterhin geschlossen. Auch beiSchwimm- und Spaßbäder gibt es jeweils ein Hygienekonzept und es wird eine Anwesenheitsliste geführt.

Bootsvermietung/Fahrgastschifffahrt ist möglich. Die Hygieneregeln müssen dabei eingehalten werden.

Kinos sind offen. Als Regeln gibt es den Mindestabstand zwischen Personen und verpflichtende Hygienekonzepte. Gleiches gilt für Theater und Konzerthäuser. In Autokinos sind nur Personen desselben Hausstands oder eine weitere Person im Fahrzeug erlaubt. Zirkusse und mobile Freizeitparks dürfen öffnen – mit Mindestabstand zwischen Personen und Hygienekonzept. Tierschau sollen möglichst im Freien erfolgen. Discos, Clubs, Messen, Indoorspielplätze bleiben geschlossen. In Spielhallen und -banken gilz der Mindestabstand, Mitarbeiter und Kunden tragen Mund-Nasen-Schutz, es gelten Hygieneregeln und werden Anwesenheitsliste geführt.

Sportbetrieb: Training im Freien ist möglich. Und auch in Innenräumen, bei Mindestabstand, Hygienekonzept und ausreichend Durchlüftung. Anwesenheitslisten sind landesweit vorgeschrieben. Publikum bei Sportveranstaltungen, etwa Fußballspielen, ist nicht erlaubt. Fitnessstudios sind offen – auch hier mit Hygienekonzept, die Mitarbeiter tragen Masken, Abstandsregeln zwischen Personen sind einzuhalten, das Mitbringen eigener Handtücher ist Pflicht.

Fahr-, Flug- und Jagdschulen: Hier gilt der Mindestabstand, bei praktischer Fahrausbildung müssen Fahrschüler und -lehrer jeweils einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Chöre und Musikensembles müssen mindestens drei Meter Abstand zwischen Personen einhalten und möglichst im Freien proben. Auch hier sind Anwesenheitslisten vorgeschrieben.

Friseure, Kosmetikstudios oder Massagepraxen: Es gilt eine Masken-Pflicht für Mitarbeiter und Kunden (mit Ausnahmen), es wird auf verstärkte Hygiene geachtet und vermehrt gereinigt. Bei Ärzten/Physiotherapeuten gilt ein Mindestabstand von 1,5 Meter, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist obligatorisch.

Einzelhandel: Pro zehn Quadratmeter Fläche ist ein Kunde erlaubt. Für Kunden besteht eine Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz, für Beschäftigte reicht eine Schutzwand (Plexiglas). Dies gilt entsprechend für Handwerker, Dienstleister, Galerien, Museen oder Gedenkstätten. In Gaststätten hingegen müssen die Mitarbeiter Mund-Nasen-Schutz tragen, Gäste nur beim Verlassen des Tisches. Maximal zehn Gäste pro Tisch sind möglich. Es gibt einen Mindestabstand zu weiteren Tischen. Die Öffnungszeiten sind von 6 bis 24 Uhr gedeckelt. Es gibt Anwesenheitslisten. Eine Ausnahme gibt es für Familienfeiern: Hier sind bis zu 75 Personen erlaubt.

Veranstaltungen sind bis 200 (innen) und bis 500 Personen (außen) erlaubt, man muss sich jedoch zuvor anmelden. Volksfeste, große Konzerte oder Sportevents sind nicht möglich. Demos im Freien sind mit bis 300 Personen erlaubt.

Krankenhäuser: Der Besuch durch eine feste Kontaktperson ist erlaubt, Ausnahmen sind möglich. Auch hier gelten Mindestabstand und besondere Anforderungen an die Hygiene.

Bus/Bahn: Hier herrscht eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Die Corona-Regeln in Schleswig-Holstein

Als Reaktion auf Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung in Kiel die Quarantäne-Regeln für Reisende aus Risikogebieten innerhalb Deutschlands – wie beispielsweise dem Hotspot Gütersloh – am Wochenbeginn verschärft. Lockerungen sind hingegen in naher Zukunft bei Veranstaltungen und in der Gastronomie geplant. Hier der Überblick:

Reisen nach Schleswig-Holstein sind grundsätzlich erlaubt. Jedermann darf nach und durch ganz Schleswig-Holstein reisen – inklusive der Halligen und Inseln. Auch das Reisen in Zweitwohnungen ist erlaubt. Tagestouristen sind grundsätzlich willkommen. Kreise und kreisfreie Städte können aber den Zugang zu einzelnen Orten – etwa an der Küste oder ganze Inseln – einschränken. Wer aus einem Risikogebiete einreist – etwa dem Hotspot Gütersloh oder einem Land wie Schweden, wo der Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten wird – muss in 14-tägige Quarantäne oder einen Coronatest machen.

Strände: Damit die Abstandsvorgaben eingehalten werden können, achten die Kreise und Kommunen darauf, dass es an den Stränden nicht zu voll wird. In diesem Fall können und müssen Strände für Tagesgäste geschlossen werden. Eine Strandapp, über die sich Touristen in Zukunft über die Auslastung der Strände informieren können, stieß in vielen Kommunen auf Widerstand. Einige Regionen geben kurzfristige Sperrungen auf ihren Internetseiten oder in den sozialen Netzwerken bekannt. Und die Abstandsregelungen gelten übrigens nicht nur an Land. Auch beim Baden ist die Einhaltung eines Mindestabstandes sinnvoll.

Schwimm- und Spaßbäder: Sie öffnen mit entsprechenden Hygienekonzepten. Die Schwimmbecken müssen in Bahnen eingeteilt sein, Nichtschwimmer- und Babybecken dürfen auch genutzt werden. Auch Saunen, Whirlpools und vergleichbare Einrichtungen wie Dampfbäder können benutzt werden. Dieses darf aber nur einzeln oder durch die Mitglieder eines gemeinsamen Haushalts geschehen.

Gaststätten: In der Gastronomie von SH sind jetzt weitere Lockerungen geplant: So sollen die bislang in der Verordnung geltenden Beschränkungen der Öffnungszeiten von 5 bis 23 Uhr Ende Juni entfallen. Auch ein Büffettangebot soll dann wieder möglich sein. Gäste müssen sich in Listen eintragen, um Kontakte nachvollziehen zu können.

Einzelhandel: Kunden müssen auch im nördlichsten Bundesland eine Mund-Nasen-Maske tragen. Pro zehn Quadratmetern ist ein Kunde im Laden erlaubt. Auch vor der Tür muss gewährleistet sein, dass eventuell wartende Kunden genügend Abstand halten können. Im Geschäft gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Darüber hinaus müssen weitere Hygienevorkehrungen umgesetzt werden – Kunden-Leitsysteme ist das Schlüsselwort. Die Regeln unterscheiden sich im Grunde nicht von anderen Bundesländern.

Hotels/Pensionen/Campingplätze: Hotels mit Hygienekonzept sind geöffnet. Das gilt auch für andere Beherbungsbetriebe wie Pensionen, Ferienhäuser, Wohnmobilstellplätze, Campingplätze, Jugendfreizeiteinrichtungen, Jugendbildungseinrichtungen, Jugendherbergen, Schullandheime und vergleichbare Einrichtungen. Die Betreiber müssen unter anderem die Kontaktdaten der Besucher erheben und Möglichkeiten zur Hand-Desinfektion anbieten. Auch das Zelten ist grundsätzlich wieder möglich.

Reisebusse und Ausflugsschiffe dürfen voll mit Passagieren ausgelastet werden, wenn ein Hygienekonzept vorliegt. Mund-Nasen-Bedeckungen sind Pflicht. Fahrgäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlegen. Sitzplatzwechsel sollen vermieden werden.

Tour nach Dänemark: Ein kurzer Ausflug zum Hot-Dog oder Softeis-Essen nach Dänemark ist nicht ohne weiteres möglich. Der nördliche Nachbar hat seine Grenzen zwar für Touristen geöffnet, diese müssen jedoch, wenn sie nicht aus Schleswig-Holstein kommen, einen triftigen Grund vorweisen oder bis zu sechs Nächte in einem Ferienhaus gebucht haben.

Kinos sind geöffnet. Auch andere Kultureinrichtungen wie Theater, Museen und Ausstellungen, Galerien und Gedenkstätten können unter Einhaltung bestimmter Auflagen in Schleswig-Holstein öffnen. Tierparks, Wildparks und Zoos können unter Auflagen Besucher empfangen. Spielhallen und -banken dürfen seit dem 18. Mai in Schleswig-Holstein wieder öffnen. Discos und Clubs bleiben hingegen zu.

Sportbetrieb: Sport in geschlossenen Räumen – unter Auflagen – ist möglich. Auch Sammelduschen und -umkleiden können dort genutzt werden, ein Hygienekonzept ist aber notwendig. Alle Sportarten im Freien in den dazugehörigen Anlagen dürfen ausgeübt werden, auch in Gruppen. Sportdarbietungen bleiben weiterhin auf den Außenbereich beschränkt, und Veranstaltungen mit über 250 Personen (etwa Fußballspiele) bleiben untersagt. Sportboothäfen sind unter Auflagen nutzbar.

Friseure, Kosmetikstudios oder Massagepraxen: Mund-Nasen-Maske plus weiterreichendes Hygienekonzept, das beispielsweise auch Trennscheiben beinhalten kann, sind in diesem Bereich angesagt. Seit dem 18. Mai dürfen Tätigkeiten am Gesicht der Kunden ausgeführt werden, sofern besondere Schutzmaßnahmen die Übertragung des Coronavirus ausschließen. Tattoostudios und Massagepraxen dürfen unter Einhaltung der Hygienevorschriften ebenfalls wieder öffnen.

Krankenhäuser: In Krankenhäusern, teilstationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gelten über das Mindestabstandsgebot und die Husten- und Niesetikette folgende Maßgaben: Möglichkeiten zur Desinfektion der Hände, häufige Reinigung der Toiletten, Besucherzahl auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten, Besucherströme müssen speziell geleitet werden.

Veranstaltungen: Veranstaltungen mit Gruppenaktivitäten ohne dauerhafte Sitzplätze sind nun mit bis zu 50 Personen unter Auflagen auch in geschlossenen Räumen möglich. Veranstaltungen mit Marktcharakter sind nun mit bis zu 250 Personen außerhalb und mit bis zu 100 Personen unter Auflagen innerhalb geschlossener Räume zulässig. Ab Montag, 29. Juni, sollen auch Veranstaltungen im privaten Raum unter bestimmten Bedingungen mit bis zu 50 Personen erlaubt sein. Das kann zum Beispiel das Grillen mit Freunden im eigenen Garten sein. Der Gastgeber muss dann unter anderem die Kontaktdaten seiner Gäste erfassen und diese für vier Wochen aufbewahren.

Bus/Bahn: Hier gilt die übliche Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz wie auch andernorts in Deutschland.

Die Corona-Regeln in Niedersachsen

Reisen nach Niedersachsen für Urlauber sind grundsätzlich wieder möglich. Abweichende Regeln kann es auf den Ostfriesischen Inseln geben: Dort können die Landkreise eigene Bestimmungen festlegen, um die Zahl der Besucher vom Festland zu begrenzen. Für Touristen aus dem Bereich Gütersloh gilt ein Aufenthaltsverbot.

Gruppenreisen für Kinder und Jugendliche mit Übernachtungen für bis zu 16 Personen erlaubt. Bei touristischen Busreisen dürfen Gruppen von zehn Personen zusammen sitzen. Das Abstandsgebot von mindestens 1,50 Meter zwischen Personen verschiedener Haushalte gilt in diesem Fall nicht. Fahrgäste müssen während der Fahrt eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Kontakte und Abstand: Grundsätzlich dürfen bis zu zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten zusammenkommen. Handelt es sich um Familien oder zwei Haushalte, dürfen sich mehr Personen treffen. Sonst gilt weiterhin der vorgeschriebene Abstand von 1,50 Meter zu anderen Personen.

Veranstaltungen bis 250 Personen (drinnen und draußen) sind erlaubt. An Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen und anderen religiösen Feiern dürfen zurzeit bis zu 50 Personen teilnehmen. Für Messen soll es eine Sonderregelung geben. Diese sollen ab 1. September wieder möglich sein, wenn Vorgaben wie Zugang und Abstand eingehalten werden könnten.

Hotels/Pensionen/Campingplätze: Mitarbeiter müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, Hygienekonzept, Abstandsregeln. Die Hotels dürfen wieder 100 Prozent ihrer Betten belegen.

Restaurants und Bars: Mitarbeiter mit Mund-Nasen-Schutz, Gäste müssen die Bedeckung tragen, wenn sie nicht am Platz sind. Es dürfen bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten an einem Tisch sitzen. Es gilt ein Mindestabstand zu weiteren Tischen, Hygienekonzept, Anwesenheitsliste.

Einzelhandel:Es gilt die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz wie auch andernorts in Deutschland.

Bus/Bahn: Auch hier gilt die übliche Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz wie auch andernorts in Deutschland.

Kinos, Theater und Konzerthäuser können wieder öffnen. Es gelten jedoch Auflagen. Regeln: Mindestabstand zwischen Personen und Mund-Nasen-Schutz sind Pflicht. Museen, Ausstellungen, Galerien, Gedenkstätten haben wieder geöffnet. Es gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.

Freizeitsparks, botanische Gärten, Tierparks und Klettergärten sind wieder geöffnet. Es gelten Abstands- und besondere Hygiene-Auflagen.

Schwimmhallen und Spaßbäder sind wieder geöffnet, Besucher müssen sich in der Regel anmelden. Gäste müssen sich in Anwesenheitslisten eintragen. Auch Saunen können mit Auflagen wieder offen.

Strände und Badestellen im Freien: Es gelten Abstandsregeln. Um gegenseitige Rücksichtnahme wird gebeten.

Spielhallen sind geöffnet. Mitarbeiter und Kunden müssen den Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Kontaktdaten müssen hinterlegt werden. Discotheken, Clubs, Shisha-Bars und Bordelle bleiben geschlossen.

Aktivitäten im Freien: Bis zu zehn Personen können sich wieder gemeinsam treffen. Kutschfahrten sind möglich, Mitfahrer müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen Seilbahnen: Gäste müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Betreiber müssen ein Hygienekonzept vorlegen Picknick und Grillen im öffentlichen Raum ist in Niedersachsen wieder erlaubt. Stadtführungen unter freiem Himmel dürfen stattfinden. Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Boot- und Fahrradverleih: Die Betreiber müssen die Kundendaten dokumentieren.

Sport: Kontaktloser Sport in öffentlichen und privaten Anlagen ist möglich. Es gelten Abstands- und Hygieneregeln. Fitnessstudios sind geöffnet. Es gelten Abstands- und Hygieneregeln. Auch kleinereSportevents beim Amateursport im Freien sind möglich. Es werden wieder bis zu 250 Zuschauer zugelassen, sofern die Mindestabstände eingehalten werden können. Kommen mehr als 50 Zuschauer, müssen die Besucher Sitzplätze einnehmen. Die Veranstalter müssen die Kontaktdaten der Zuschauer erfassen.

Friseure, Kosmetikstudios oder Massagepraxen: Es gilt die Masken-Pflicht für Mitarbeiter und Kunden, Kunden müssen ihre Kontaktinformationen hinterlegen.

