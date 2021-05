In mehreren Stufen soll der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern wieder hochfahren. Ab Anfang Juni sind auch wieder Urlauber aus anderen Bundesländern erlaubt. Auch für Tagestouristen, Dauercamper und Zweitwohnungsbesitzer gibt es verbindliche Daten.

Haupteingang zum Parkhotel in Plau am See. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) teilt Details zur Öffnung des Tourismus in MV mit. Quelle: Jens Büttner/dpa/Frank Söllner