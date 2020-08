Erste Vibrionen-Infektion in Mecklenburg-Vorpommern: In der Region Ribnitz-Damgarten muss eine Frau im Krankenhaus behandelt werden, nachdem sie in der Ostsee schwimmen war. Sie hat sich dort mit dem Erreger angesteckt. Auch an der Uniklinik in Greifswald werden mehrere Verdachtsfälle geprüft.