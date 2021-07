Vibrionen in der Ostsee entdeckt: Wie gefährlich sind die Bakterien?

Lubmin

Das Gesundheitsamt hat in der vergangenen Woche eine erhöhte Vibrionen-Konzentration in der Ostsee vor Lubmin festgestellt. Die Bakterien vermehren sich vor allem bei warmen Wassertemperaturen. Doch wie gefährlich sind Vibrionen? Generell müssen Badegäste keine Angst haben, sagt Lubmins Bürgermeister Axel Vogt (parteilos): „Die Fälle von Infektionen sind sehr gering und kommen äußerst selten vor.“ Auch auf die Wasserqualität hätten Vibrionen keinen Einfluss, so Vogt weiter, der seit 30 Jahren als Rettungsschwimmer im Seebad ehrenamtlich aktiv ist.

Vibrionen sind ein natürlicher Bestandteil salzhaltiger Meeres- und Brackgewässer. Die in der Ostsee vorkommenden Keime der Art Vibrio vulnificus vermehren sich sprunghaft bei Wassertemperaturen von mehr als 20 Grad. „Das Flachwasser vor Lubmin wird immer sehr warm. Wir haben im Hochsommer oft Wassertemperaturen von 24, 25 oder sogar 26 Grad Celsius.“

Menschen mit Grundrisiken besonders gefährdet

Die Konzentration dieser Bakterien steige vor allem dann, wenn es zu wenig Wasseraustausch durch fehlenden Wind gibt, erklärt Vogt. Daher treten sie vermehrt im vorderen Bereich des Wassers auf, während die Konzentration im tieferen und somit kälteren Gewässer geringer ist.

Doch es gibt Menschen, die besonders vorsichtig sein sollten. Das betrifft vor allem Personen mit gesundheitlichen Grundrisiken. Dazu zählen Lebererkrankungen, Diabetes oder Alkoholismus. Auch bei Menschen mit HIV-Erkrankung können sie schwere Infektionen auslösen.

Doch auch wer mit offenen Wunden baden geht, sollte sich des Risikos bewusst sein. Gelangen die Bakterien in die Blutbahn, kann das zu schweren Wundinfektionen und Organschäden führen. Die Symptome einer Infektion können mit Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, aber auch mit einem septischen Schock einhergehen.

Aushänge werden auf Vibrionen hinweisen

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) beträgt die Inkubationszeit zwischen vier und 96 Stunden und hänge vom Erreger ab. Wer schnell reagiert, kann eine Infektion mit Antibiotika behandeln. Eine zu späte oder gar nicht erfolgte Behandlung kann chirurgische Eingriffe bis hin zu Amputationen mit sich führen. Im schlimmsten Fall kann eine Vibrionen-Infektion auch tödlich sein.

Jährlich zieht es Millionen Badegäste an die Strände der Ostsee. Schwere Verläufe kommen jedoch äußerst selten vor. Nur vereinzelt infizierten sich in den vergangenen Jahren Menschen. Bundesweite Schlagzeilen machten 2019 zwei Fälle, bei denen sich zwei Frauen nach einem Bad in der Ostsee mit Vibrionen infizierten und starben. Beide zählten zur Risikogruppe.

Auf die erhöhte Konzentration der Vibrionen in Lubmin werden nun Aushänge hinweisen, erklärt Axel Vogt. „Wir haben zudem einen touristischen E-Mail-Verteiler. So können auch Vermieter von Ferienwohnungen die Gäste darauf hinweisen. Auch auf unserer Internetseite wird ein Warnhinweis stehen.“

Mindestens alle vier Wochen überprüfen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die Wasserqualität der Seen und Strände im Kreis. Quelle: Landkreis Vorpommern-Greifswald

Gesundheitsamt spricht nur in seltenen Fällen Badeverbot aus

Neben diesen Bakterien kommt es bei lang anhaltender Wärme auch zum vermehrten Auftreten von Blaualgen. „Ein Zeitfenster gibt es dafür aber nicht. Das ist immer von den Wetterbedingungen abhängig“, erklärt Vogt. Badeverbote spricht der Kreis nur in besonders gravierenden Situationen aus. So wie im vergangenen Jahr, als an mehreren Badestellen in und um Greifswald erhöhte Konzentrationen von Blaualgen aufgetreten sind. Drei Hunde verendeten, nachdem sie in Wampen von dem verseuchten Wasser getrunken hatten.

Anders als bei Vibrionen ist das vermehrte Auftreten von Blaualgen mit bloßem Augen zu erkennen, da sie das Wasser tiefgrün verfärben und einen unangenehmen Geruch verursachen. Sie können bei empfindlichen Menschen zu Haut- und Schleimhautreizungen oder zu allergischen Reaktionen führen.

Mindestens alle vier Wochen überprüfen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Vorpommern-Greifswald die Wasserqualität an den rund 60 Badestellen im Landkreis. Die mikrobiologischen Proben aus dem Wasser werden in ein Labor des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Neustrelitz verschickt. Bei Verdachtsfällen werden weitere Kontrollen veranlasst. Im Herbst, wenn die Temperaturen wieder sinken, wird sich auch die Konzentration der Vibrionen in Lubmin wieder verringern, sagt Axel Vogt.

Von Christin Lachmann