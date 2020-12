Insel Usedom/Wolgast

Eine leere Insel zwischen den Festtagen? Da werden die Usedomer wohl eines besseren belehrt werden – denn es wird über Weihnachten und Silvester wohl viele Gäste aus anderen Bundesländern auf der Insel Usedom geben.

Grund dafür sind nicht die Besuche von Mitgliedern der Kernfamilie, wie vielleicht manch einer glaubt. Grund dafür sind Hunderte Zweitwohnungsbesitzer, die ihren Nebenwohnsitz in den zurückliegenden Monaten offiziell angemeldet haben. Mit der Anmeldung ihres Besitzes garantieren sie sich ein Aufenthaltsrecht auf der Insel – auch in Corona-Zeiten.

Nachdem viele Zweitwohnungsbesitzer während der ersten Coronawelle nicht nach MV und auf die Insel Usedom reisen durften, weil ihre Ferienwohnung nicht offiziell gemeldet war, holten das ab April sehr viele Eigentümer nach. Darunter waren sehr viele Berliner und Menschen aus MV, aber auch aus Brandenburg, Sachsen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sowie Bayern und Hamburg stammen die Besitzer von Ferienwohnungen auf Usedom.

Noch nie so viele Anmeldungen in so kurzer Zeit

Die Aussage im Nord- und Südamt Insel Usedom, in der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf und auch Am Peenestrom ist übereinstimmend: Noch nie haben sich in so kurzer Zeit so viele Menschen mit Zweitwohnsitz hier angemeldet. Die Zahlen belegen es.

Im Amt Usedom Nord haben sich nach Aussage der Verwaltungschefin Kerstin Teske knapp 600 Bürger, die bereits eine Zweitwohnung hier hatten, nun auch offiziell angemeldet. „Anfang April hatten wir 700 angemeldete Zweitwohnungen, Ende August waren es 1295“, sagt sie.

Besonders viele Anmeldungen gab es nach ihren Worten in den Gemeinden Karlshagen, Trassenheide und Peenemünde. Dort existieren mit der Dünenresidenz und der Birkenhain-Siedlung zwei größere Ferienhausgebiete mit Dutzenden Wohnungen. Außerdem seien nach ihren Worten noch 51 neue Zweitwohnungen in diesem Zeitraum dazugekommen.

Über 700 Anmeldungen im Südamt

Den größten Zuwachs hat das Amt Usedom Süd zu verzeichnen: 719 Anmeldungen von Nebenwohnungen sind seit Anfang April dazugekommen. Sie befinden sich in kleineren Ferienhausgebieten in den Seebädern Koserow, Kölpinsee und Ückeritz, in Zirchow und Garz. Aber auch viele Einzelobjekte, die teilweise schon viele Jahre im Besitz des Eigentümers sind, wurden beim Amt angemeldet.

Für den Leitenden Verwaltungsbeamten René Bergmann sind das beachtliche Zahlen. „Wir sind 11 811 Einwohner mit Hauptwohnsitz im Amtsbereich. Dazu kommen nun 1878 Einwohner mit Nebenwohnung. Viele haben die Anmeldung vorgenommen, um sicher zu gehen, dass sie in Coronazeiten ihr Feriendomizil nutzen dürfen“, macht er deutlich.

Bergmann erwartet daher über die Festtage und auch zum Jahreswechsel trotz aller Coronafestlegungen zahlreiche offiziell geduldete Gäste auf Usedom. Er weiß sich dabei eins mit Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos). Auch in den Kaiserbädern ist die Zahl der angemeldeten Nebenwohnungen in die Höhe geschnellt.

Waren es am 30. April dieses Jahres noch 434, sind bis Ende August 182 dazugekommen. Weitere 39 Eigentümer haben ihre Zweitwohnung bis zum 16. Dezember angemeldet. Während der Pandemie haben sogar zwölf Eigentümer ihren Neben- in einen Hauptwohnsitz in den Kaiserbädern umgewandelt.

Auch das Wolgaster Umland ist gefragt

Auch Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler ( CDU) und zugleich Verwaltungschef des Amtes am Peenestrom vermeldet mehr Nebenwohnungen – obwohl Wolgast und Lassan und die drumherum liegenden Orte im Vergleich zu Usedom nicht als Touristenhochburgen gelten. Bisher haben sich 165 Bürger mit Zweitwohnsitz angemeldet.

Zum Vergleich: 2019 waren es in diesem Amt lediglich 48 Meldungen. „Das zeigt, dass die Menschen wegen der ausbleibenden Reisemöglichkeiten nach anderen Alternativen suchen“, so Weigler. Auch bei ihm seien viele Berliner dabei, die nun hier den Zweitwohnsitz genommen hätten. „Allerdings handelt es sich immer um richtige Ferienhäuser/-wohnungen.

Insgesamt wurden seit April auf der Insel Usedom und in Wolgast plus dem Umland 1700 Ferienwohnungen als Zweitwohnsitz registriert. Und nach dem neuerlichen Lockdown rechnet man in allen drei Ämtern und in der Gemeinde Heringsdorf in den kommenden Monaten mit weiter zunehmenden Anmeldungen von Zweitwohnungen.

Von Cornelia Meerkatz/RND