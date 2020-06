Immunologen kritisieren die Studie vom Rostocker Professor Emil Reisinger, einem der wichtigsten Virologen in der Corona-Krise in Mecklenburg-Vorpommern. Er hatte Mütter getestet mit dem Ergebnis: Kinder haben ein geringeres Risiko, an Covid-19 zu erkranken, als Erwachsene. An seinem Vorgehen gibt es nun Zweifel.