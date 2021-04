Eine betrunkene Rentnerin hat ihr Auto am Ostersonntag in den Schienen eines Bahnübergangs in Groß Jasedow (Mecklenburg-Vorpommern) festgefahren. Die Bahnstrecke Berlin-Stralsund musste bis zur Bergung des Fahrzeuges gesperrt werden. Die Frau hatte mehr als ein Promille intus.