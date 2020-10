Von den Löhnen bis zum Erbe: Das trennt Ost und West 2020 immer noch

Leipzig

Der Rausch der Wiedervereinigung ist vorbei. Doch wo einst die Sektkorken knallten, herrscht 30 Jahre später eher Katerstimmung. Aus Kohls „blühenden Landschaften“ sind in manchen Regionen nur ein paar grüne Oasen geworden, sagen die einen. Die Wiedervereinigung war viel zu teuer und der Soli gehört ohnehin abgeschafft, sagen die anderen.

Bleibt also 2020 immer noch mehr, was uns trennt statt uns vereint? Um die „Mauer in den Köpfen“ endgültig zu überwinden, setzen viele ihre Hoffnung in die nach 1990 Geborenen. Sie sollten es ja schließlich einmal besser haben. Denn die Wiedervereinigung war auch ein Wohlstandsversprechen an die ehemaligen DDR-Bürger. Aber ist dem auch so? Zwischen Rostock und Suhl ist mittlerweile eine junge ostdeutsche Generation herangewachsen, die die Wendejahre nicht mehr bewusst miterlebt hat – die aber dennoch spürt, dass es heute sehr wohl noch einen Unterschied macht, ob man als Ossi oder Wessi auf die Welt kommt.

Die Politikwissenschaftlerin Jana Faus hat junge Deutsche zu diesem Thema befragt und viel Beachtliches herausgefunden. Zum Beispiel das: Während sich westdeutsche Jugendliche viel mehr als Münchner, Kölner oder Hamburger sehen, sagt jeder fünfte junge Ostdeutsche, er sei eher „ostdeutsch“ als „deutsch“. Wie kann das sein? Faus fügt hinzu: „Was diese ostdeutsche Identität jedoch ausmachte, konnten die meisten nicht erklären“. Das „Ossi sein“ sei für die meisten nur zu einem diffusen Gefühl geworden.

Unüberwindbare Mauer in den Köpfen?

Um dieses Gefühl zu verstehen, lohnt sich ein Blick in den Geldbeutel. Denn „Ossi sein“ bedeutet mehr als nur Trabbis kultig finden, Schwalben tunen oder Jägerschnitzel mit Tomatensoße und Spirelli-Nudeln essen. Es geht um Geld, Arbeit und Anerkennung. Eine schier überwindbare Mauer zieht sich durch die Girokonten, Erwerbsbiografien und Karrieren dieser Republik. Sogar vor dem Tod macht sie nicht halt, denn Ostdeutsche sterben immer noch früher als Westdeutsche – auch wenn hier erfreulicherweise die Lebenserwartung in beiden Landesteilen steigt. Und auch in den Köpfen ist die Mauer noch längst nicht gefallen. Als die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung vergangenes Jahr junge Menschen bat, Ost und West in einem Wort zu beschreiben, waren die Ossis am Ende „arm“ und Wessis „reich“ und „arrogant“.

Man muss nicht die DDR miterlebt haben, um sich ostdeutsch zu fühlen und sich so zu bezeichnen. Eher liegt es daran, dass man Teil einer Schicksalsgemeinschaft ist, die für gleiche Löhne, Aufstiegschancen und Lebensbedingungen kämpfen muss. Viele junge Ostdeutsche erarbeiten sich daher gerade erst ihre Identität. In fünf Grafiken zeigen wir, warum einige immer noch eine trennende Mauer spüren. Willy Brandt sagte 1990 in der Einheits-Euphorie: „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.“ Die Datenanalyse 30 Jahre danach zeigt: Nicht alles, was zusammengehört wächst auch schon zusammen.

Beispiel 1: Die größten Firmen und die Lohnverteilung

Um zu erkennen, wie sehr Ost- und Westdeutschland noch voneinander getrennt sind, reicht bei vielen ein Blick auf den Gehaltszettel. Denn noch immer verdienen Ostdeutsche weniger als Westdeutsche – und das nicht zu knapp. Im Schnitt fließen 490 Euro pro Monat weniger auf die Konten Ostdeutscher Bürger. Selber Lohn für gleiche Arbeit? Mitnichten.

Ja, es gibt sie: Ostdeutsche Wachstumsregionen. Leipzig, Dresden oder Jena holen bei den Durchschnittslöhnen auf und bieten ein hohes Maß an Lebensqualität. Doch die Kluft zu den führenden Wirtschaftsregionen in Westdeutschland, wie etwa Stuttgart, München oder Köln, ist weiterhin spürbar groß.

Nicht nur beim Gehalt hinken ostdeutsche Regionen noch hinterher. Sie haben vor allem nicht dieselbe Wirtschaftskraft. Noch heute gilt der Osten als die verlängerte Werkbank westdeutscher Unternehmen. Fakt ist: Von den hundert größten Unternehmen in Deutschland liegt nach Erhebungen der Monopolkommission der Bundesregierung derzeit kein einziges in Ostdeutschland ( Berlin nicht dazu gezählt). Besonders im ländlichen Raum von Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Thüringen sind gute Jobs mit hohen Einkommen noch immer Mangelware.

Beispiel 2: So sehen sich Ossis und Wessis

Die Otto-Brenner-Stiftung wollte 2019, genau 30 Jahre nach dem Mauerfall, von jungen unter 30-Jährigen aus Ost- und Westdeutschland wissen: Wie ist es um das deutsch-deutsche Zusammenwachsen bestellt? Ist nach dem historischen Ereignis der Einheit zweier Staaten auch eine Generation der Einheit herangewachsen? Unterscheiden sich junge Ost- und Westdeutsche in ihrer Perspektive? Und wenn ja: in welchen Punkten und warum?

Gemeinsam mit ihrem Team der Berliner Forschungs- und Beratungsagentur pollytix veröffentlichten die Autoren Rainer Faus und Simon Storks im letzten Jahr ihre vielbeachtete Studie „Im vereinten Deutschland geboren – in den Einstellungen gespalten“. In 30 Tiefeninterviews und über 2100 online geführten Befragungen mit jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren wurden Einstellungen zur Wende und zu Staat und Gesellschaft erhoben. Dabei zeigten sich sowohl bemerkenswerte Gemeinsamkeiten als auch große Unterschiede.

Im Rahmen der Studie wurden die Probanden in Ost und West auch befragt, wie sie Menschen aus dem jeweils anderen Landesteil mit einem Wort beschreiben würden. Die Ergebnisse wurden in Wortwolken dargestellt. Je häufiger der Begriff genannt wurde, desto größer ist er dargestellt.

Bemerkenswert: Im Selbstbild sehen sich Ostdeutsche vor allem als „bescheidener“, die Westdeutschen werden von Ossis vor allem als „arrogant“ angesehen. Umgekehrt beschreiben Westdeutsche die Ostdeutschen vor allem als „ärmer“, aber auch „offener“, im Selbstverständnis sehen sich Wessis jedoch ebenfalls als „offener“ und zudem als „reicher“.

So sehen sich Ossis und Wessis: Im Selbstbild und in der Fremdbeschreibung. Quelle: Grafik Patrick Moye (nach Otto-Brenner-Stiftung)

Beispiel 3: Die Führungskräfte in Ost und West

Herkunft macht Zukunft. Noch immer ist der Anteil ostdeutscher Menschen in Führungspositionen gering. Ob in Behörden, Gerichten, Ministerien und Unternehmen sitzen vor allem westdeutsche Chefs. Dieses Missverhältnis hat eine Signalwirkung: sozialer Aufstieg mitunter in Spitzenpositionen bleibt noch immer exklusiv.

Ein Blick auf die 190 Daxvorstände verdeutlicht das. Lediglich drei von ihnen waren 2019 Ostdeutsche. Laut „Manager-Magazin“ sind das Volkswagen-Rechtsvorstand Hiltrud Werner (52) aus Thüringen, Kathrin Menges, Personalvorstand von Henkel (54, geboren in Pritzwalk), sowie Torsten Jeworrek (57), der bei der Munich Re das Rückversicherungsgeschäft leitet. Der Mathematiker stammt aus Oschersleben.

Beispiel 4: Der Unterschied beim Erben

Sparen für die Kinder, die es einmal besser haben sollen. Das ist der Sinn hinter einem Erbe. Am Ende des Lebens steht dann vielleicht ein Einfamilienhaus oder eine bestimmte Summe Geld für die nachfolgenden Generationen. In Deutschland ist dieses Erbe extrem ungleich verteilt.

Das Deutsche Insitut für Altersvorsorge hat errechnet, dass zwischen 2015 und 2025 fast 600 Milliarden Euro Geldvermögen vererbt werden. Das meiste davon in westdeutschen Erbengemeinschaften. Es ist auch ein Indikator dafür, wie ungleich Wohlstand heute noch immer innerhalb von Deutschland verteilt ist.

Beispiel 5: Die Ausnahme: Angleichung bei der Lebenserwartung

Erfreulicher Trend in Ost und West: die gestiegene Lebenserwartung von Frauen und Männern, die bundesweit seit den 1970er Jahren um jeweils gut zehn Jahre zugenommen hat. Vor allem fällt auf: die Kurven gleichen sich an. So lagen noch 1990 die Lebenserwartungen von Männern und Frauen im Osten etwa um drei Jahre unter denen im Westen. Jetzt, 30 Jahre später, haben die Ost-Frauen statistisch gesehen sogar ganz leicht die West-Frauen in der Lebenserwartung übertroffen. Bei den Männern liegt der Ost-West-Unterschied nur noch bei knapp einem Jahr. Gründe für den Aufholprozess im Osten sind vor allem die geringere Umweltbelastung und die inzwischen bessere medizinische Versorgung, etwa bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Von Max Hempel