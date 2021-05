Leipzig

War die Nasennebenhöhlen-Operation, der sich Wolfram Taubert unterzogen hat, womöglich gar nicht erforderlich? Diese Frage haben sich der heute 83-Jährige und seine Familie gestellt. Denn nach dem ambulanten Eingriff in der Leipziger Acquaklinik entstand eine lebensbedrohliche Situation mit Not-OP, künstlichem Koma und Reha. Auch das MDR-Magazin Exakt geht in zwei aktuellen Beiträgen der Frage nach, ob in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik unnötig oft operiert werde. Die Geschichten, die Patienten dort erzählen, rufen bei Wolfram Taubert böse Erinnerungen wach.

Fest sitzender Schnupfen und Kopfschmerzen

Es ist schon etwas her, aber diesen 10. Februar 2015 werden er und seine Frau Sigrid nicht mehr vergessen. Der damals 77-Jährige hatte schon seit einiger Zeit Probleme beim Luftholen durch die Nase; immer wieder plagten ihn fest sitzender Schnupfen und Kopfschmerzen. Am 27. Oktober 2014 sei er mit diesen Problemen erstmals im MVZ-Kopfzentrum der Kopfzentrum-Gruppe vorstellig geworden, wie einem Medizinischen Sachverständigengutachten des Städtischen Klinikums Dresden vom 26. November 2015 zu entnehmen ist. „Eine konservative Therapie (Nasonex und Schleimlöser) wurde verordnet“, heißt es dort weiter. Doch bei einem erneuten Termin am 10. November sei keine Besserung verzeichnet worden. Wolfram Taubert sei zur Computertomographie (CT) überwiesen und konservativ weiterbehandelt worden.

Am OP-Abend nach Hause

„Am 18. Dezember wurde bei offenbar ausgebliebener Befundbesserung die Indikation zur funktionellen endoskopischen Nasennebenhöhlenoperation (FESS) beidseits, Septumplastik und Muscheltherapie gestellt und eine entsprechende Patientenaufklärung durchgeführt“, wird im Gutachten ausgeführt. Am Nachmittag des 10. Februar vollzogen zwei Ärzte den Eingriff in der Acquaklinik – einer von beiden: Klinikchef Professor Dr. med. Gero Strauß. Als „Schnitt-Naht-Zeit“ (Zeit zwischen dem ersten und letzten instrumentellen Eindringen in den Organismus eines Patienten) gibt das Gutachten 14.40 bis 15.59 Uhr an. Gegen 17.50 Uhr sei der Patient nach Hause entlassen worden. In einer Anzeige an die Landesärztekammer führen Wolfram Taubert und seine Frau Sigrid sowie seine Schwiegertochter, die Hausärztin Ira Funk, aus: „Nach einer Tasse Tee ging er gegen 19 Uhr erschöpft, mit Unwohlsein und leichten Kopfschmerzen ins Bett.“

Überweisung an die Uniklinik

Am nächsten Morgen sei Wolfram Taubert gegen 7 Uhr auf einem blutigen Kopfkissen aufgewacht, wie aus dem Schreiben hervorgeht. Er habe gefroren, Schüttelfrost und 38,8 Grad Fieber entwickelt. Seine Frau habe in der Acquaklinik angerufen. Dort sei empfohlen worden, in die Praxis zu kommen. Die damals 78-Jährige sei durch eine massive Sehbehinderung sehr eingeschränkt und mit dieser Situation überfordert gewesen, wird in dem Schreiben ausgeführt. Schließlich habe sie einen Krankenwagen gerufen, der ihren Mann in die 450 Meter entfernte Acquaklinik brachte. Da war es bereits Nachmittag – zur genauen Uhrzeit des Eintreffens in der Klinik gehen die Schilderungen der Beteiligten auseinander.

Fest steht, dass sich die Situation gegen Abend verschlechterte. In einer Stellungnahme vom 8. Juni 2016 schrieb Chefarzt Strauß: „Nachdem gegen 18 Uhr der Allgemeinzustand des Patienten deutlich schlechter wurde und eine beginnende Aphasie auftrat (Anm. d. Red.: Sprachstörung), erfolgt durch den hinzugezogenen Chefarzt der Klinik die sofortige Einweisung auf die neurologische Intensivstation des Universitätsklinikums Leipzig.“ Differenzialdiagnose laut Medizinischem Sachverständigen-Gutachten: Meningitis (Hirnhautentzündung)/zerebraler Insult (Schlaganfall). Am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) stellten die Ärzte tatsächlich eine Hirnhautentzündung fest. Der Patient kam zunächst auf die neurologische Intensivstation und an die invasive Beatmung, wie aus dem Bericht zur anschließenden Operation am UKL hervorgeht.

Verletzungen an der Schädelbasis

Am Vormittag des 12. Februar wurde Wolfram Taubert erneut operiert – dieses Mal in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik des UKL. Laut OP-Bericht fanden die Operateure zwei Defekte an der Schädelbasis vor – einen an der Nasendachbegrenzung zum Riechnerv, die die Schädelhöhle zum Hirn abschließt, einen an der Stirnhöhlenhinterwand. Die Löcher wurden abgedichtet und damit auch der Austritt von Hirnwasser gestoppt. Wolfram Taubert kam ins künstliche Koma. Nur langsam erholte sich der Rentner und begab sich nach mehreren Tagen Aufenthalt im UKL in eine vierwöchige Reha-Behandlung. Lange konnte er kein Auto fahren, litt unter Gleichgewichts- und Konzentrationsstörungen.

Gutachten: „Nicht indizierte Operation“

Was war passiert? Laut dem Medizinischen Sachverständigen-Gutachten ist „von einer bei der Operation am 10.02.2015 unterlaufenen Schädelbasisverletzung auszugehen, die intraoperativ nicht erkannt wurde und eine bakterielle Meningitis zur Folge hatte“. Zentraler Vorwurf des Gutachters: „Die Fehlbehandlung besteht im vorliegenden Falle in der Durchführung einer nicht indizierten Operation.“ Das heißt: Aus Sicht des Gutachters war die große und beidseitige Nasennebenhöhlenoperation, die bei Wolfram Taubert durchgeführt wurde, nicht notwendig. Der Gutachter verweist außerdem auf eine anatomische Besonderheit des Patienten: „Die Durchsicht des zur Operation vorliegenden CT zeigt ein sogenanntes „gefährliches Siebbein“ mit einer tief stehenden Lamina cribrosa (Anm. d. Red.: knöcherne Abgrenzung zu Riechnerv und Hirn, Abschluss der Schädelhöhle).“ Diese Ausgangslage sei „für Nasennebenhöhlenoperationen als besonders komplikationsträchtig zu bewerten“.

Landesärztekammer übernimmt Einschätzung

Das Medizinische Sachverständigen-Gutachten des Städtischen Klinikums Dresden war durch die Gutachterstelle der Sächsischen Landesärztekammer beauftragt worden. Das Gremium schloss sich dem Gutachten in einer Stellungnahme vom 6. Mai 2016 weitgehend an. Man komme, in Verbindung mit dem Votum des 16-köpfigen Sachverständigenrats der Gutachterstelle, „zu dem Ergebnis, dass Behandlungsfehler vorliegen, die zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Antragstellers geführt haben“.

„Erhebliche zeitliche Verzögerungen“

Es habe „eindeutig keine Indikation zur Operation der Nasennebenhöhlen bestanden“, heißt es weiter. Im Protokoll zur Diskussion im Sachverständigenrat der Gutachterstelle heißt es zudem, „das postoperative Komplikationsmanagement“ sei „durch erhebliche zeitliche Verzögerungen bestimmt“. Auch die Aufklärung habe „nicht den Erfordernissen“ entsprochen, erklärt die Gutachterstelle. Ira Funk, Schwiegertochter von Wolfram Taubert und Hausärztin in Leipzig, erinnert sich, dass ihr Schwiegervater vor dem Eingriff davon gesprochen hätte, sich „die Nase richten“ zu lassen, damit er besser Luft bekommt. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich über den Umfang der OP bewusst war“, glaubt die Medizinerin. Mit Blick auf die Größe des Eingriffs und in Anbetracht des Alters hat sie heute noch Zweifel an der ambulanten Vorgehensweise. „Man hätte ihn wenigstens eine Nacht zur Beobachtung da behalten müssen.“

Strauß weist Vorwürfe zurück

Der Geschäftsführer der Acquaklinik, Professor Dr. med. Gero Strauß, weist die Vorwürfe in seiner Stellungnahme vom 7. Juni 2016 zurück: „Es bestand auf Grund der vom Patienten angegebenen Symptomatik, den erfolglosen Behandlungsversuchen“ und der CT-Diagnostik „eine berechtigte Indikation zum chirurgischen Vorgehen, die sich auch im Nachhinein aufgrund der histopathologischen Befunde als richtig erwies“, heißt es dort. Mit Blick auf den Vorwurf von durch die OP verursachten Verletzungen erklärt er: „Richtig ist, dass gerade im Fall einer anatomischen Variante einer tief stehenden Schädelbasis „auch bei sorgfältiger und sachgerechter Präparation eine Verletzung, beispielsweise im Sinne eines Haarrisses, auftreten“ könne. „Diese kann als gedeckte Perforation auch dem erfahrenen Operateur verborgen bleiben.“ Das räumt auch die Sächsische Landesärztekammer in ihrem Bescheid ein. Der Professor deutet zudem an, dass „eine sogenannte Zweitverletzung“ auch während der Nachversorgung entstanden sein könnte. Diese Möglichkeit werde vom Gutachter nicht erwähnt.

„Angemessene Aufklärung über die Risiken der Operation“

Mit Blick auf die Informationen im Vorfeld der OP erklärte Strauß: „Selbstverständlich erfolgte eine angemessene Aufklärung über die Risiken der Operation.“ Der Patient sei am 11. Februar, dem Tag nach der OP in der Acquaklinik, erst gegen 16.30 Uhr erneut dort vorgestellt worden – „in einem leicht reduzierten Allgemeinzustand“. Gegen 18 Uhr sei der Allgemeinzustand deutlich schlechter geworden und der Patient dann sofort auf die neurologische Intensivstation am UKL eingewiesen worden. Wie blickt der Klinikchef heute auf den Vorgang? Auf die Anfrage meldet sich eine Rechtsanwaltskanzlei und äußert sich mit Verweis auf die ärztliche Schweigepflicht nicht zum Fall.

Anwältin: Situation war lebensbedrohlich

Gabriele Mayer, Leipziger Fachanwältin für Medizinrecht in der „Rechtsanwaltskanzlei Professor Mayer & Kollegen“, hat Wolfram Taubert im Streit gegen die Acquaklinik vertreten. Im Dezember 2016 sei die Auseinandersetzung beendet worden, nachdem der Haftpflichtversicherer der Klinikgruppe eingelenkt und einem außergerichtlichen Vergleich zugestimmt habe. Taubert hat eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich erhalten. Vergessen hat Gabriele Mayer den Fall aber nicht. Die Situation ihres Mandanten sei ohne Zweifel lebensbedrohlich gewesen.

