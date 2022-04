Leipzig

Das Stück Discount-Butter mehr als zwei Euro, der Liter Diesel ebenfalls meist jenseits der Zwei-Euro-Grenze: Die steigenden Preise treffen alle - aber die Menschen in den östlichen Bundesländern überdurchschnittlich hart. Das zeigen Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Demnach sind ärmere Haushalte stärker von der Inflation betroffen als reichere. So lag die durchschnittliche Inflation in der Republik im März bei 7,3 Prozent - für ein Paar mit zwei Kindern und einem Nettoeinkommen zwischen 2000 und 2600 Euro im Monat jedoch höher, bei 7,9 Prozent. Deutlich weniger betroffen waren Alleinlebende mit einem Einkommen von 5000 Euro und mehr. Für sie lag die Inflation den Berechnungen zufolge bei nur sechs Prozent.

Gerade in den von der Inflation am stärksten betroffenen Haushaltstypen liegt das Durchschnittseinkommen in Sachsen niedriger als im Rest des Landes. Das zeigt ein Blick in die Einkommens- und Verbrauchsstatistik, die in Deutschland alle fünf Jahre erhoben wird, zuletzt 2018. Demnach hatten Paare mit Kindern in Sachsen durchschnittlich 4742 Euro netto zur Verfügung. Der gesamtdeutsche Wert lag um rund 400 Euro höher. Auch in Thüringen gibt es überdurchschnittlich viele Haushalte mit geringem Einkommen. Das monatliche Nettoeinkommen aller Haushalte lag 2018 bei durchschnittlich 3.108 Euro - 722 Euro weniger als in den Haushalten der westlichen Bundesländern.

Wirtschaftsexperte: Wohlstandsverluste im Osten schwerer auszugleichen

Warum ärmere Haushalte von Preissteigerungen stärker betroffen sind, kann Joachim Ragnitz erklären, Wirtschaftswissenschaftler und Vize-Chef des ifo-Instituts Dresden. „Die hohen Preissteigerungsraten bei vielen Lebensmitteln dürften im Osten stärker spürbar werden, denn bei geringeren Einkommen ist der auf Nahrungsmittelkäufe entfallende Anteil im Regelfall höher.“ Gleiches gelte für die Heizkosten. Die von der Bundesregierung angekündigten Hilfen für Bezieher niedriger Einkommen werden aus der Sicht von Ragnitz kaum etwas nützen und höhere Lohnsteigerungen seien nicht in Sicht. „Insoweit dürften die mit höheren Preisen verbundenen Wohlstandsverluste im Osten nicht nur höher ausfallen, sondern auch schwerer auszugleichen sein“, sagt Ragnitz.

Der Wirtschaftswissenschaftler nennt noch einen anderen Grund, warum die Menschen in Ostdeutschland überdurchschnittlich stark von der Inflation betroffen sind. „Das hängt natürlich auch von den jeweiligen Konsummustern ab“, sagt er. Wer zum Beispiel auf sein Auto angewiesen sei, um zur Arbeit zu fahren, könne den hohen Benzinpreisen zumindest kurzfristig nicht entgehen. „Das dürfte den Osten benachteiligen, denn zum einen haben viele ostdeutsche Arbeitnehmer relativ große Pendelentfernungen zurückzulegen, zum anderen nutzen sie dabei relativ oft auch das eigene Auto.“ Der Arbeitsagentur zufolge pendeln rund 145.000 Sachsen täglich zur Arbeit über die Landesgrenze.

Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband Sachsen sieht eine hierzulande stärkere Betroffenheit der Menschen von den aktuell hohen Preisen. „Für jene, die bisher schon jeden Euro zweimal umdrehen mussten, kommt jede weitere Teuerung grundlegender Dinge wie Lebensmittel einer existenziellen Bedrohung gleich“, sagt Simone Zimmermann, stellvertretende Geschäftsführerin des Verbandes. „Wenn wir die Armutsquote von 17,2 Prozent für Sachsen heranziehen, ist fast jeder fünfte davon betroffen.“

Die vom Bund beschlossenen Hilfen für ärmere Haushalte hält der Wohlfahrtsverband zwar für gut - aber nicht ausreichend. Gefragt, welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden können, verweisen sächsische Ministerien auf Berlin. So sei etwa das Wohngeld eine Leistung des Bundes - und Aufgabe der Länder, sich darum zu kümmern, dass es beantragt und ausgezahlt werden kann, sagte ein Sprecher des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung. Dem Sozialministerium zufolge müssten die jetzigen Preissteigerungen in den Regelbedarfen für Sozialleistungen bei der nächsten Berechnung berücksichtigt werden.

Neue Proteste wegen Kostenkrise möglich

Der neue sächsische Polizeipräsident sieht aus den aktuell hohen Preisen eine weitere Gefahr erwachsen. „Es ist zu erwarten, dass die Energiekrise ebenfalls auf die Straße getragen wird“, sagt Jörg Kubiessa. „Nach den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen könnte dies das nächste große Thema sein“. Dabei stehe für ihn fest: „Rechtsextremisten werden erneut versuchen, die Unzufriedenheit für sich auszunutzen.“ Die Suche nach neuen Themen bei denen, die bislang die Corona-Proteste maßgeblich orchestriert hatten, sieht auch Johannes Kiess, Extremismus-Forscher an der Universität Leipzig. „Die Preissteigerungen sind durchaus ein Aufregerthema in der Szene“, sagt er. Eine neue und ähnlich heftige Mobilisierungsdynamik wie gegen die Corona-Maßnahmen sieht er aktuell aber nicht.

Bei den Preisen wird sich die Situation kurzfristig nicht entspannen. Das zeigen neue Zahlen des Statistischen Landesamtes Sachsens aus dieser Woche. Demnach dürfte die Inflation im April noch einmal leicht angestiegen sein - von sieben Prozent für Sachsen im März auf jetzt 7,2 Prozent.

Von Denise Peikert Andreas Dunte