Es war eine Spitzen-Nachricht in Sachsen in der vergangenen Woche: Chemnitz bekommt den Zuschlag für ein Innovationszentrum für Wasserstofftechnologie (ITZ) – gemeinsam mit Duisburg (Nordrhein-Westfalen), Pfeffenhausen (Bayern) sowie einem Konsortium in Norddeutschland. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) teilte das am Donnerstag mit. Bis Ende 2024 stehen nun bis zu 290 Millionen Euro für die Standorte des Wasserstoffzentrums zur Verfügung.

Vom Zentrum zum Netzwerk

So weit, so gut. Keiner wird der Technischen Universität (TU) Chemnitz die notwendigen fachlichen und personellen Voraussetzungen in dieser Frage absprechen wollen. Nur: Chemnitz bekommt gar nicht den Löwenanteil. Von beantragten 95 Millionen Euro gehen lediglich 60 Millionen nach Westsachsen. Und aus der ursprünglich geplanten Zentrumslösung wird nun auf einmal ein Netzwerk.

Selbst das wäre noch zu verschmerzen. Allerdings machte Sachsens Energieminister Wolfram Günther (Grüne), der am Donnerstag die Vergabe noch begrüßt hatte („Über diese Standortentscheidung freue ich mich außerordentlich.“), am Montag danach ziemlich verschnupft auf die Tatsache aufmerksam, dass nun das meiste Geld nach Pfeffenhausen in Bayern gehe, der Heimat von Bundesverkehrsminister Scheuer. Dorthin sollen 100 Millionen Euro fließen. Angeblich nach einem Insistieren von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der auch die Spreizung der Mittel erzwungen habe.

„Schockiert über die Dreistigkeit“

Der Chemnitzer Bundestagsabgeordnete Detlef Müller (SPD) formuliert es noch drastischer. „Ich bin über die Dreistigkeit von Scheuer und Söder ernsthaft schockiert. Wir hatten einen bundesweiten Standort-Wettbewerb!“ Nach einer monatelangen Machbarkeitsuntersuchung sollten in der Vorwoche die Standorte verkündet werden. Dies sei damals bereits verschoben worden.

„Eine Woche später sollen nun die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie nicht mehr gelten: Scheuer hat die Mittelvergabe an die drei Standorte und die Verteilung der Forschungsschwerpunkte zugunsten des bayrischen Mitbewerbers verschoben.“ Noch in der Vorwoche sollten Sachsen und Chemnitz 90 Millionen Euro für das Wasserstoff-Zentrum bekommen. „Jetzt wurde es um ein Drittel gekürzt, um CSU-Interessen zu bedienen“, wettert Müller.

„Ganzheitliche Unterstützung“

Die CSU habe das Verkehrsministerium schon lange zum „Lobbyismus-Ministerium“ gemacht, aus dem sich die Partei zur Durchsetzung bayerischer Interessen bediene. Bayern profitiere überproportional wie kein zweites Bundesland von Mittelzuweisungen. Scheuer selbst begründet die Entscheidung dagegen so: „Damit wollen wir die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie im Westen, Osten, Süden und Norden unterstützen – ganzheitlich.“

Allerdings ist der Fall kein Einzelbeispiel: Im Juni 2019 entschied das von Wissenschaftsministerin Anja Karliczek (CDU) geführte Ministerium, ein Forschungszentrum für Batterieentwicklung mit 500 Millionen Euro zu fördern – in Münster und unmittelbarer Nähe zu ihrem Wahlkreis Ibbenbüren.

Von Roland Herold