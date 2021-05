Wende-Transparent von 1989 in Wismarer Kirche gefunden

Wismar

Da staunten St. Nikolais Küster Martin Poley, Kantor Christian Thadewald-Friedrich und sein Orgelschüler Rene Kölpin nicht schlecht. Sie müssen gerade für „Baufreiheit“ hinter der großen Mende-Orgel sorgen, im Juni stehen an dem Instrument größere Arbeiten an.

Und hinter der Orgel haben sie so einiges gefunden, was in den letzten Jahrzehnten dort abgestellt wurde. „Eine uralte Orgelbank, Pfeifen von der Vorgängerorgel, Inventar aus St. Georgen und ein Transparent, zusammengerollt zwischen den Orgelpfeifen und viel Staub“, erzählt Christian Thadewald-Friedrich.

Transparent kommt in Stadtarchiv

„Reisegesetz von Krenz bringt ihm keine Fans“ und „SED wir sind bereit für einen wahren Volksentscheid“ steht auf der Vorder- beziehungsweise Rückseite des Transparents. Stadtarchivar Dr. Nils Jörn: „Ich habe gehofft, dass solche Dinge noch irgendwo in der Kirche liegen ...“ Das Transparent kommt nun ins Stadtarchiv.

Am 31. Oktober 1989 fand in St. Nikolai die erste große Veranstaltung des Neuen Forums in Wismar statt. Der Reformationstag war mit Bedacht gewählt, gut 4000 Menschen standen und saßen vor und in der Kirche. Das Transparent wurde offensichtlich zusammengenäht und stammt inhaltlich aus dem November 1989. Man forderte Volksentscheide über Verfassungsänderungen und „die deutsche Frage“.

Ausreise aus der DDR sollte ermöglicht werden

Zu der Zeit arbeitete Honeckers Nachfolger Egon Krenz als amtierender DDR-Staatsratsvorsitzender und SED-Generalsekretär an einem neuen Reisegesetz, um der massenhaften Republikflucht Herr zu werden. Der Vorschlag von Krenz: Jeder DDR-Bürger solle einmal jährlich für bis zu 30 Tage in den Westen beziehungsweise das „nichtsozialistische Ausland“ reisen dürfen.

Auch eine dauerhafte Ausreise aus der DDR solle jederzeit möglich sein. Der Entwurf – am 6. November 1989 veröffentlicht – wurde stark kritisiert, auch in der Volkskammer. Die Wismarer übten mit dem Transparent „Reisegesetz von Krenz bringt ihm keine Fans“ Kritik. Denn die wenigsten Menschen hatten die finanziellen Möglichkeiten für die Reise in die BRD. Die Grenze war zwar offen, aber immer noch da.

Ereignisse in St. Nikolai

Zurück zu den Ereignissen in St. Nikolai. Am 26. Oktober meldete ein Pastor gegenüber dem Rat der Stadt, dass man dem Neuen Forum die Nikolaikirche als Ort für eine politische Veranstaltung zur Verfügung stellen würde. Die Vertreter der Kirche waren sich ihrer Rolle und Verantwortung bewusst: Das Neue Forum war als Vereinigung nicht zugelassen. Die Menschen, egal auf welcher Seite, wussten noch nicht, dass die Wende kurz bevorstand.

Bürgermeister Thomas Beyer, damals 29 Jahre jung, gehörte zu den Rednern des Abends. Aus seiner damaligen Rede: „Die Leute – und damit meine ich nicht zuletzt den Mann, der uns an die Spitze gesetzt wurde, also die Leute, die noch vor drei bis vier Wochen die Vorgänge in unserem Land ausschließlich durch den Westen erklären konnten, die Leute, die allen Kritikern Staatsfeindlichkeit vorwarfen und sie kriminalisierten, die Leute, die es nicht ertragen konnten, dass sie in diesem Jahr einige Prozente weniger für ihre Wahl bekommen würden und deswegen die Wahl fälschten, die Leute, die die blutige Niederschlagung der chinesischen Studentenbewegung begrüßten und die politische Verantwortung für den Polizeieinsatz in Städten unseres Landes tragen – diese sollen jetzt ganz plötzlich anders sein, demokratisch gesinnt und volksfreundlich?“

Vorwürfe gegenüber der SED und ihren Funktionären

Thomas Beyer weiter: „Diese Gesellschaftskonzeption steht so lange zur Disposition, wie theoretisch gerechtfertigt wird, was praktisch ungerecht und autoritär ist und die Würde des einzelnen Menschen antastet.“ Solche Vorwürfe gegenüber der SED und ihren Funktionären öffentlich zu äußern, wäre noch vor wenigen Wochen undenkbar gewesen.

Gleichzeitig tagte im Rathaus die Kreisleitung der SED. Wie die Genossinnen und Genossen sich gefühlt haben, als draußen die Menschenmassen als erster Vorgeschmack auf die kommenden Tage langzogen? Sie waren auf dem Weg zur Kirche, hämmerten ans SED-Schild, stellten Kerzen auf, klopften an die Fensterscheiben. Viele hatten Angst, dass die Menschen das Gebäude stürmen würden, berichtet ein Zeitzeuge. Im Ernstfall hätte man über den Verbindungsgang zwischen SED-Kreisleitung und Rathaus unbemerkt entkommen können. Zur Erinnerung: die SED-Kreisleitung befand sich in dem Gebäude direkt hinter dem Rathaus.

Von Nicole Hollatz