Wie Körperspender der Medizin helfen

Leipzig

Den Sektionsraum durchzieht ein leichter Geruch nach Desinfektionsmittel. Ingo Bechmann steht an einem metallenen Tisch und klappt ein Tuch zur Seite. Was vor dem Anatomie-Professor liegt, nennt sich Präparat: ein Leichnam, durch aufwändige Behandlung konserviert. Schon der Begriff beinhaltet eine gewisse Distanz, die nötig ist, wenn Verstorbene zu Lehrobjekten werden. Am Anatomischen Institut der Universität Leipzig geht es immer wieder um einen Spagat zwischen Distanz und Nähe. Hier stellen sich Menschen nach ihrem Tod in den Dienst der Wissenschaft – und damit am Ende in den Dienst des Lebens. 

Mit 4000 Leuten hat Bechmanns Institut solche Körperspender-Verträge geschlossen. 130 kommen jedes Jahr als Leichen ins Kühlhaus in der Liebigstraße. Was passiert mit ihnen? Warum entscheiden sich Menschen zu einem solchen Schritt und weshalb ist das für den Medizin-Standort so wichtig? Lernt ein Anatom nach der Präparation hunderter Körper eigentlich noch etwas Neues? Und wie hält er es mit der Balance zwischen Distanz und Nähe?

Am Anfang ist die Nähe

Am Anfang ist die Nähe. Wer sich in Leipzig intensiver mit dem Thema Körperspende beschäftigt, der sitzt irgendwann im Büro von Katja Schmidt, gleich neben dem Zimmer des Institutsdirektors. Viele von denjenigen, die am Ende den Vertrag unterschreiben, lernt Professor Bechmann persönlich kennen. Alles wird genau erläutert, es gibt keine Geheimnisse. Das überzeugte am Ende auch Christa Mallek (72) und Roland Bräutigam (69). Das Paar aus Stötteritz hatte über eine Schwägerin von der Möglichkeit der Körperspende erfahren. Beide haben Operationen hinter sich – an der Hüfte, am Becken, an der Wirbelsäule, an den Gelenken. „Vielleicht können die Studenten mit uns noch etwas lernen“, sagt Christa Mallek.

Die Entscheidung sei auch ein Stück weit eine Geldfrage gewesen: Wer seinen Körper spendet, muss zwar erst mal 1000 Euro zahlen. Dafür übernimmt das Institut aber sämtliche Aufgaben und Kosten nach dem Tod: Überführung, Einäscherung, Sarg, Bestattung. „Unsere Angehörigen brauchen sich darum nicht mehr zu kümmern“, ist Christa Mallek zufrieden. Zwar hätten die Kinder erst verhalten reagiert. „Aber nachdem wir ihnen alles erklärt hatten, waren sie einverstanden.“

„Vielleicht können die Studenten mit uns noch etwas lernen“: Christa Mallek und Roland Bräutigam aus Stötteritz stellen ihre Körper nach dem Tod dem Institut für Anatomie zur Verfügung. Quelle: Christian Modla

Wenn Christa Mallek und Roland Bräutigam das nächste Mal ins Anatomische Institut kommen, werden sie wahrscheinlich nicht mehr am Leben sein. Ihre Körper wird Matthias Oehme in Empfang nehmen, der Leiter der Prosektur. Alle Leichen, die hier ankommen, muss zuerst ein Rechtsmediziner freigeben, dann wird entschieden, wofür sich für die Leiche am Besten eignet: für den studentischen Unterricht, für die Chirurgen oder für die Forschung.

Kontakt Informationen und Kontakt zum Anatomischen Institut der Universität Leipzig: Telefon 0341 9722000 (montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 15 Uhr); E-Mail: katja.schmidt@medizin.uni-leipzig.de; Homepage: https://anatomie.medizin.uni-leipzig.de

Präparierkurse für Studierende

Der medizinische Nachwuchs lernt in sogenannten Präparierkursen, wie ein Körper von innen aussieht. In der Pandemie musste ein Semester lang auf zweidimensionale Online-Kurse ausgewichen werden – dann kehrte man zu einer abgespeckten Praxis-Version zurück. „Du kannst nicht ein ganzes Studienjahr mit zweidimensionalen Anatomiekenntnissen auf die Menschheit loslassen“, sagt Institutschef Bechmann. „Es gibt Dinge, die verstehst du niemals aus einem Buch oder über einen Bildschirm – aber wenn du es am Präparat zeigst, ist in 90 Sekunden alles klar.“

Für den anatomischen Unterricht der 700 Studierenden benötigt die Fakultät pro Jahr rund 40 präparierte Leichen. Das Blut wird durch eine Mischung aus Alkohol und Glycerol ersetzt. Jeweils 80 bis 100 Liter kommen in den leblosen Körper, der anschließend mehrere Wochen in der konservierenden Flüssigkeit liegen bleibt. Das fertige Präparat lässt den Ursprung noch erkennen, aber es wirkt verfremdet. Die Farben sind dumpfer, die Konsistenz verliert an Weichheit und ist eher ledern. „Die Präparate lassen sich dadurch anfassen, damit zu hantieren fällt leichter“, erläutert Bechmann. 5000 Euro kostet die Verwandlung vom Leichnam in ein Präparat. Mit jedem Schritt dieser Verwandlung weicht die Nähe, die man beim Anblick eines gerade Verstorbenen spüren kann, mehr und mehr der Distanz.

Institut für Anatomie der Universität Leipzig – unter dem Tuch liegt eine präparierte Leiche. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Genügend Körperspender in Leipzig

Im Unterricht wird das Präparat mit Skalpell und Pinzette zerlegt und anschaulich dargestellt. Ein ganzes Semester lang steht für jede zwölfköpfige Gruppe ein Präparat zur Verfügung – das ist nur möglich, weil es in Leipzig genügend Körperspender gibt. Das ist nicht überall so, weiß Bechmann, der auch Präsident der Anatomischen Gesellschaft ist. Immer mal wieder landen bei ihm Anfragen aus anderen großen Fakultäten. „Das Körperspende-Wesen funktioniert nicht überall richtig“, sagt der Professor. In Leipzig ist das anders. Der Anatom sieht einen Grund dafür im „protestantischen Pragmatismus“ der Leute. „Das kannst du in einer katholischen Gegend vergessen“, sagt Bechmann. Wer Vorstellungen von der Auferstehung des Fleisches anhängt oder glaubt, seinen Körper für ein nächstes Leben zu brauchen, der schenkt seinen Leichnam nicht der Wissenschaft.

Hinzu kommt: Das Ganze ist kein Selbstläufer. Direkte Werbung wird nicht gemacht, aber einmal im Jahr gibt es eine Gedenkfeier. Rund 1000 Angehörige kommen dann in die Peterskirche – und hinterher gibt es wieder 300 Anfragen. Während der Veranstaltung erläutert Bechmann das Prozedere in Details, die er anderswo in einer Kirche nicht ausführen würde. „Hier traue ich mich das, die Leipziger haben da kein Problem mit.“ In der Bürgerstadt an Pleiße und Weißer Elster könnten die Menschen offenbar eher eine Distanz zum toten Körper entwickeln als anderswo.

So stehen in der Liebigstraße also genügend Körperspenden zur Verfügung – und zwar nicht nur für die Studenten, sondern auch als Trainingsobjekte für die Chirurgen. Das klingt makaber, aber Bechmann hat die Erfahrung gemacht, dass man Bedenken mit wenigen Sätzen ausräumen kann: „Will irgendwer, dass wir eine neue Operationstechnik am lebenden Patienten ausprobieren? Ich würde nicht wollen, dass das bei einem meiner Verwandten gemacht wird. Und dann wäre ich froh, wenn die Methode zuvor an drei Leichen geübt wurde.“ Dabei lasse sich zum Beispiel der Bauchraum weiter öffnen. Das sei wichtig, um zu zeigen, worum es geht. Und auch um später, bei der echten Operation, minimalinvasiv arbeiten zu können, die Zugänge möglichst klein zu halten. Das ist gut für den Patienten, der dann am Nachmittag wieder aufstehen kann, weil er keine Riesennarbe am Bauch hat.

Institut für Anatomie der Universität Leipzig: Professor Ingo Bechmann zeigt ein Präparat. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

OP-Training an toten Körpern

Für Chirurgen werden die Körperspenden mit einer anderen Methode aufbereitet, die die Konsistenz der Organe erhält. Und dann kommen die Kolleginnen und Kollegen aus dem Universitätsklinikum Leipzig (UKL) in die Anatomie. Professor Ines Gockel zum Beispiel, Chefin der Viszeralchirurgie, hat dort vor mehreren Wochen erstmals eine komplette künstliche Speiseröhre verpflanzt. Der frühere UKL-Gynäkologiechef Professor Michael Höckel entwickelte eine Methode zur Behandlung von Muttermundkrebs und bildete über anderthalb Jahrzehnte Kollegen aus der ganzen Welt in dieser Technik aus – an toten Körpern. Höckel und Bechmann haben damals ausgerechnet, dass eine Leiche 30.000 gewonnene Lebensjahre bringt. „Ein Chirurg erlernt mit 50 Jahren hier die Methode, fliegt zurück in seine Klinik und operiert dreimal die Woche eine Frau mit einem solchen Tumor, bis er mit 65 Jahren in Rente geht. Viele Frauen müssen deshalb nicht sterben und gewinnen Lebensjahre hinzu.“ Man stelle solche Berechnungen nicht an, um Leichen mit einem Preis zu versehen, betont Institutsdirektor Bechmann. „Wir wollen einfach klar machen, was für ein wertvolles Geschenk uns die Körperspender machen.“

Ein Geschenk, das neben der studentischen Ausbildung und dem chirurgischen Training auch der Forschung zugute kommt. Bechmann selbst ist von Haus aus Alzheimer-Forscher, er promovierte in Neuroanatomie und hat lange Jahre in einem neurologischen Labor an der Charité gearbeitet. „Die menschliche Alzheimer-Erkrankung lässt sich nur sehr eingeschränkt mit Mausmodellen imitieren“, hat er festgestellt. „Da ist so viel im Spiel, was mit Alterung zu tun hat, dass sich das in der Maus nicht nachahmen lässt.“ Für die Erforschung verschiedener Erkrankungen sind menschliche Präparate unabdingbar – es braucht Proben aus dem Gehirn, aus dem Fettgewebe, aus der Leber.

Blick in die anatomische Lehrsammlung des Instituts. Quelle: Björn Meine

„Alles hängt zusammen“

Seinen ersten Präparierkurs hatte Ingo Bechmann vor 29 Jahren. Die Begeisterung lasse nicht nach, sagt der Anatom. „Ich arbeite gern mit jungen Menschen zusammen, es macht sehr viel Freude, ihnen die Angst zu nehmen.“ Und dann ist da noch diese andere Dimension. „Eine, die schwer nachzuvollziehen ist, wenn man nie gesehen hat, was wir hier machen“, betont Bechmann. „Wir zergliedern den Körper in funktionell relevante Einzelteile und können die isoliert erklären. Wir zeigen, an welcher Stelle ein bestimmter Nerv bei einem Knochenbruch kaputtgeht.“ Der menschliche Körper habe sich aber nicht entwickelt, damit Anatomen ihn zergliedern. „Es hängt alles zusammen und es gibt keinen Raum, in dem Luft ist – außer in Lunge, Magen und Nasennebenhöhlen.“

Im Wesentlichen sei zwar alles beschrieben, aber in den Details gebe es noch vieles zu ergründen – etwa bei der Erforschung der Rolle des Bindegewebes. Im Laufe der Berufsjahre habe er immer mehr Hemmungen bekommen, das Messer anzusetzen, sagt Bechmann, er sei demütiger geworden. „Jeder Mensch ist eben doch etwas anders. Als Anatom begreifst du die Dimension des Wunders, das den Körper ausmacht“, sagt der Mediziner. „Das lässt einen nie los.“ An seinem Institut wolle praktisch niemand in Rente gehen.

Weggeschnittene Gewebeteile, Gelenke und Organe werden gesammelt und aufbewahrt. Zum Schluss wird alles in einem Sarg ins Krematorium gefahren, die Urne dann auf dem Südfriedhof bestattet. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Bechmann findet, er sei es den Körperspendern schuldig, dass deren Präparate im bestgemeinten Sinne effizient genutzt werden. In den Präparierkursen wird im Laufe eines Semesters in etwa 100 Stunden ein Körper bis auf das Skelett zerlegt. Und beim chirurgischen Training sollen möglichst viele Operateure an einem Präparat zum Zuge kommen: Orthopäden, Bauchchirurgen, Gynäkologen, Hals-Nasen-Ohren-Ärzte. Aber immer werden die weggeschnittenen Gewebeteile, Gelenke und Organe gesammelt und aufbewahrt. Zum Schluss wird alles in einem Sarg ins Krematorium gefahren, die Urne dann auf dem Südfriedhof bestattet.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Aufbau von Vertrauen und Nähe zu den Körperspendern, der respektvolle Umgang mit den Leichen und die Distanz gegenüber dem Präparat – all das ist dem Anatomen wichtig. Dass dieser Spagat gelingt, wird immer wieder bei der Gedenkfeier in der Peterskirche deutlich, die die Studierenden der Human- und Zahnmedizin jedes Jahr für die Hinterbliebenen von Körperspendern ausrichten. Im Semester haben die Hochschüler mit präparierten Toten zu tun, aber während der Gedenkfeier ändert sich das, sagt Professor Bechmann. „Dann sitzt du in der Kirche den Angehörigen gegenüber. Und dann wird das Präparat doch wieder zu einem Familienmitglied.“

Von Björn Meine