Wenn Restaurants, Kneipen und Kinos schließen müssen, beginnt die Suche nach Alternativen: Viele Menschen scheinen diese in der Natur gefunden zu haben – das Spazierengehen lebt in der Pandemie wieder auf. Für den Leipziger Spaziergangsforscher Bertram Weisshaar (58) ist das ein Grund zur Freude.

Herr Weisshaar, Sie wohnen in Leipzig – wo gehen Sie dort am liebsten spazieren?

Da gibt es einige Orte. Im Moment besteht die Kunst darin, neue Wege, aber auch Umwege zu finden. Das Credo ist, einfach loszugehen. Manchmal existiert eine klare Vorstellung, wohin es gehen soll. Umso schöner ist es dann, wenn nach einigen Metern plötzlich ein Impuls kommt wie: Ach, da war ich schon lange nicht mehr. So gerät das eigentliche Ziel in Vergessenheit.

Zur Person Bertram Weisshaar, 58 Jahre alt, ist einer der wenigen Spaziergangsforscher in Deutschland. Er studierte Landschaftsplanung in Kassel, die Spaziergangswissenschaft war Teil seines Studiums. Im Jahr 2001 gründete er in Leipzig das „Atelier Latent“. Weisshaar gestaltet geführte Spaziergänge und konzipiert Audio-Spaziergänge.

Für Sie gehört das Spazieren schon lange zum Leben – wenn man in die vollen Parks blickt, scheint es immer mehr Menschen in die Natur zu ziehen. Musste erst eine Pandemie kommen, um so etwas Alltägliches wiederzubeleben?

Kein Mensch hat diese Pandemie gebraucht. Alle Verhaltensweisen, die wir verändert haben, hätten wir auch ohne das Virus ändern können, etwa weniger zu fliegen. Aber natürlich freut es den Spaziergangsforscher, wenn das Gehen wiederentdeckt wird. Ich habe noch niemanden mit leidendem Gesicht spazieren sehen, den Menschen scheint es dabei gut zu gehen. (lacht)

Noch dazu sind es derzeit viele junge Menschen, die flanieren.

Ja! Jüngere sind von den Einschränkungen der Pandemie genauso betroffen. Sie verabreden sich zu Spaziergängen, weil Treffen sonst nicht möglich sind. Und weil sie Spaß an Bewegung haben.

WHO empfiehlt täglich 8000 bis 10 000 Schritte

Wird die Renaissance des Spazierens über die Krise hinaus Bestand haben?

Es wächst die Sehnsucht nach Dingen, die nicht erlaubt sind. Sobald die Möglichkeiten wieder gegeben sind, wollen die Menschen das sicherlich aufholen. Aber viele entdecken die Freude, Wege mit dem Fuß zurückzulegen. Diese Erinnerung wird bleiben. Daher lässt sich mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die Menschen die Freude am Gehen beibehalten.

Spaziergänger im Clara-Zetkin-Park: Im Lockdown verschlägt es mehr Menschen in die Parkanlagen. Quelle: André Kempner

Kann ich beim Flanieren etwas falsch machen?

Das Einzige, das falsch gemacht werden kann: nicht zu gehen (lacht). Seit Langem empfehlen die Krankenkassen und die Weltgesundheitsorganisation, täglich 8000 bis 10 000 Schritte zu gehen. Das dient der eigenen Gesundheit und der Vorbeugung gegen Zivilisationskrankheiten. Diese Pandemie-Zeit kann gut genutzt werden, um sich zu motivieren: Für zwei Monate möchte ich dieses Ziel jetzt durchhalten und benutze zur Kontrolle vielleicht eine App, die meine Schritte zählt.

10 000 Schritte sind sechs bis acht Kilometer.

Ja, Sie werden daher zwei Dinge merken: Einerseits, dass 10 000 Schritte eine ganze Menge sind und dass das Spazieren regelrecht in den Alltag eingebaut werden muss. Andererseits, dass es einem dabei gut geht und es Freude macht. Nach zwei Monaten kann das Handy mit der App zur Seite gelegt werden. Dann hat man diese Distanz verinnerlicht.

Körper und Geist in Einklang bringen

Haben Sie Tipps, um das Schrittziel zu erreichen?

Für Menschen, die beruflich viel mit dem Auto unterwegs sind, lässt sich sagen: Okay, ich fahre nicht direkt vor die Haustür, sondern stelle das Fahrzeug 300 bis 500 Meter vorher ab und gehe den Rest zu Fuß. Und so hat man schon wieder 1000 Schritte gemacht. Und profitiert vom Vorteil, dass sich Körper und Geist synchronisieren.

Fahrradfahrer dürfen also weiterhin bis vor die Haustür fahren?

Radfahrer bewegen sich zwar aus eigener Kraft. Das Fahren erfordert allerdings eine hohe Konzentration. Daher ist es auch hilfreich, vom Fahrrad abzusteigen und vielleicht 50 Meter bis zum Ziel zu laufen.

Was sind sonst noch positive Effekte beim Gehen?

Wir haben sofort sinnliche Eindrücke und vor allem Sonnenlicht. Daher gebe ich den Tipp, jeden Tag eine Stunde bei Sonnenlicht unterwegs zu sein. Das ist gerade in dieser dunklen Jahreszeit wichtig.

„Gehen ist eine körperliche Anstrengung, die uns nicht verausgabt“, sagt Bertram Weisshaar. Quelle: Kempner

Während wir sprechen, scheint tatsächlich etwas die Sonne. Aber was mache ich, wenn es regnet?

Jeder kennt den Spruch: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Ein Trick ist es daher, sich vorzunehmen, wenigstens zehn Minuten rauszugehen. Draußen folgt dann schnell die Erkenntnis: „Ach, so schlimm ist es gar nicht.“

Gibt es einen ideales Tempo?

Da kann jeder seine individuelle Geschwindigkeit finden – das hängt auch mit der Körpergröße zusammen. Ich selber mag es gerne flott.

Spaziergang als Forschungsmethode

Wo verläuft dann die Grenze zum Sporttreiben?

Beim Spazieren geht es nicht um Leistung, es gibt keinen Wettkampfgedanken. Beim Joggen erfolgt häufig der Blick auf die Uhr mit dem Hintergedanken, wie schnell man war. Das Gehen ist eine körperliche Anstrengung, die uns aber nicht verausgabt. Das ist sehr schonend für die Gelenke und bis ins hohe Alter machbar.

Sie forschen seit gut 25 Jahren. Womit beschäftigt sich die Promenadologie?

Der Spaziergang ist die Forschungsmethode. Über das Gehen in der Stadt oder im Stadtgrün kommt man zu Eindrücken, Einsichten und Erkenntnissen, die eigentlich nur auf diesem Wege möglich sind. Jeder kann das selber nachvollziehen. Bei Stadt, Architektur und Landschaft geht es immer um Raum. Diesen dreidimensionalen Raum kann ich aber nur verstehen, wenn ich darin selber unterwegs bin. Die Frage, „Wie ist denn der Clara-Park?“, kann ich nicht vom Schreibtisch aus beantworten. Ich muss dort unterwegs sein. Es ist also eine Ergänzung zu dem, was in Büchern und Plänen steht.

Das Gehen ist aber auch eine Methode, um das Gespräch mit den Bürgern zu suchen. Beispielsweise konnte ich im vergangenen Oktober den fünften Spaziergang mit Oberbürgermeister Burkhard Jung zum Thema „fußgängerfreundliches Leipzig“ durchführen. Man steht gemeinsam auf der Straße und befindet sich damit in der Situation, um die es geht. Alle finden zu einer Sprache und begegnen sich auf Augenhöhe. Das leistet der Spaziergang.

Von Florian Reinke