Kurz vor ihrem Tod haben viele erkrankte Menschen nur noch scheinbar einfache Wünsche – die Familie sehen, noch mal an einen Sehnsuchtsort fahren oder irgendwo ein Fischbrötchen essen. Eine Frau aus Woltersdorf in Brandenburg wollte an die Ostsee. Über einen besonderen Tag, den der ASB-Wünschewagen ermöglichte.