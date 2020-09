Vor 110 Jahren wurde in Zepelin (Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern) ein Denkmal für den berühmten Luftschiffbauer Ferdinand Graf von Zeppelin eingeweiht. Seine Familie hat ihre Wurzeln in dem gleichnamigen Dorf bei Bützow. Doch davon wollte der Graf nichts wissen – „weil sie alles vertrunken haben“. Eine Spurensuche in Mecklenburg.