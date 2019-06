Zwickau

Ein Jugendlicher hat am Samstag seine Softair-Pistole mit ins Freibad Crossen in Zwickau genommen. Badegäste schlugen Alarm, weil der 14-Jährige offen damit hantierte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Beamte beschlagnahmten die einer echten Waffe täuschend ähnelnden Pistole. Der Teenager erhielt Hausverbot und muss mit einer Anzeige rechnen. Die Behörde wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass an öffentlichen Orten und Plätzen keine sogenannten Anscheinswaffen getragen und benutzt werden dürfen.

Von RND/dpa