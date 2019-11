London

Nach dem grausigen Fund von 39 Leichen in einem Lastwagenanhänger nahe London hat es offenbar zwei Festnahmen gegeben. James Pearson, Bürochef der Nachrichtenagentur Reuters in Hanoi, berichtete bei Twitter, dass im Zusammenhang mit dem Fall zwei Personen in Vietnam festgenommen worden seien.

Die Leichen waren vor zwei Wochen in einem Kühlcontainer auf einem Industriegelände in der Stadt Grays 40 Kilometer östlich von London entdeckt worden. Die Toten stammen laut chinesischem Außenministerium und britischer Polizei aus China.

RND/seb