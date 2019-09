Für einen Großeinsatz der Feuerwehr sorgte am Samstagmorgen ein fünfjähriger Junge, der mit einem Feuerzeug gespielt hat. Ein Sofa geriet in Flammen, woraufhin sich der Brand schnell ausbreitete. Die Anwohner des Mehrfamilienhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, einige Wohnungen des Hauses sind jedoch nicht mehr bewohnbar.