Ab 2021 soll in zehn niederländischen Städten ausschließlich Marihuana aus legalem Anbau verkauft werden. Die Testphase rund um den Verkauf des “Staats-Marihuanas" wird in insgesamt 79 Coffeeshops stattfinden. Die Großstädte Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Utrecht nehmen an dem Testlauf jedoch nicht teil.