St. Louis

Ein elf Monate altes Baby ist im US-Staat Missouri gestorben, nachdem es 15 Stunden lang in einem überhitzten Auto eingesperrt war. Das teilte die Polizei in St. Louis am Donnerstag mit. Sie sei dort offenbar von vergessen worden.

Das Baby, Joseline Eichelberger, sei am vergangenen Sonntag gegen 16.30 Uhr in dem Auto vor einem Wohnhaus gefunden worden, berichtet das Portal „People“. Ein Angehöriger habe die leblose Joseline entdeckt, als er mit dem Fahrzeug losfahren wollte. Wiederbelebungsversuche durch alarmierte Rettungskräfte seien erfolglos geblieben. An diesem Tag herrschte laut Polizei eine Außentemperatur von 26 Grad. Bisher habe es noch keine Festnahmen gegeben.

Allein 2018 starben 52 Kinder in überhitzten Autos

„Es ist absolut herzzerreißend, wenn man jemanden verliert, unabhängig vom Alter. Aber wenn es sich um ein so junges Kind handelt, ist es eine Tragödie“, sagte Polizeisprecher Chris Robertson gegenüber „People“. Die Familie des Mädchens sei traumatisiert.

Die Großmutter des Mädchens hat eine Spendenaktion zugunsten der Familie des Mädchens gestartet.

Allein im vergangenen Jahr sind in den USA laut der Organisation KidsAndCars 52 Kinder in überhitzten Autos ums Leben gekommen, so viele wie noch nie.

