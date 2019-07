Ahlbeck

Trauriger Wochenauftakt auf der Insel Usedom: Dort gibt es die erste Badetote des Sommers. Wie die Polizei berichtet, zog ein Badegast eine Seniorin am Montagvormittag aus dem Wasser und informierte sofort die Rettungskräfte. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Frau feststellen. Nach Ermittlungen der Polizei handelt es sich um eine 77-jährige Frau, die auf der Insel Usedom wohnte.

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit die genauen Umstände des Todes und geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem Badeunfall aus. Hinweise auf Fremdeinwirkungen oder eine Straftat gibt es bislang nicht. Ob gesundheitliche Probleme ursächlich für den Unfall waren, wird ermittelt.

Auf der Ferieninsel kam es am Montag außerdem zu einem weiteren Vorfall: Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Person auf einem Campingplatz in Ückeritz in einem Zelt tot aufgefunden. Es wird ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Straftat oder das Einwirken von Dritten wird ausgeschlossen.

Von RND/ Hannes Ewert