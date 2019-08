Dallas

Viel Geld für ein gebrauchtes Shirt: Ein Basketball-Trikot aus der Schulzeit des früheren US-Präsidenten Barack Obama ist in den USA für 120.000 Dollar (rund 108.000 Euro) versteigert worden. Der neue Besitzer, ein Sammler historischer Sportandenken, wollte anonym bleiben, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas am Sonntag mit. Bei der Versteigerung in der Nacht zum Sonntag seien 27 Gebote eingegangen.

Das Trikot trägt die Nummer 23

Das weiß-blaue Trikot trägt die Nummer 23 aus der Saison 1978/79 des Basketball-Teams der Punahou High School auf Hawaii. Das Jersey habe der damals 18-jährige Obama während zahlreicher Spiele benutzt, heißt in der Beschreibung. Das Auktionshaus hatte den Schätzpreis zuvor mit 100 000 Dollar beziffert.

Nachfolger im Team hat das Shirt noch getragen

Obamas Nachfolger im Team hatte das Trikot noch einige Zeit getragen, bis es ersetzt werden sollte. Der Basketballer hob das Sportbekleidungsstück auf und gab es nun zur Versteigerung frei. Auch während seiner Zeit im Weißen Haus zwischen 2009 und 2017 war Obama dafür bekannt, mit Kollegen oder berühmten Besuchern immer mal gern ein paar Körbe zu werfen.

dpa/rnd