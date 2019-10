Virginia

Ihre Liebesgeschichte begann schon 1955 – ihre Hochzeit allerdings folgte erst mit über 80 Jahren. In den USA hat sich ein ehemaliges Highschool-Paar 63 Jahre nach dem ersten Date das Jawort gegeben.

Wie das amerikanische TV-Magazin „Inside Edition“ berichtet, ist die Liebesgeschichte von Bob Harvey und Annette Adkins mit vielen Hürden verbunden gewesen. Die beiden hatten sich einst auf einer Highschool in Virginia kennengelernt. „Als sie durch die Tür kam, blickte ich nach oben und sagte: ‚Oh mein Gott, das ist die schönste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen habe‘“, erinnert sich Harvey.

Später seien dann beide zusammen zum Schulball gegangen. „Ich war ziemlich glücklich“, erinnert sich Adkins an den Abend. Harvey erklärte dem Magazin, er habe bei seiner damaligen Freundin eine enge Seelenverwandtschaft gespürt.

Nach der Schule trennen sich die Wege

Allerdings erging es den beiden wie vielen anderen Schulpärchen: Sie verloren sich nach dem Abschluss aus den Augen. Beide begannen, andere Leute zu treffen – später heirateten sie ihre Partner und bekamen sogar Kinder. Und doch habe Harvey niemals aufgehört, an seine damalige Liebe zu denken, erklärt er.

2017 starb dann Harveys Frau und der 78-Jährige wurde zum Witwer. Nach einiger Zeit der Trauer habe er begonnen, nach Adkins zu recherchieren. Er fand über Google heraus, dass auch sie vor einiger Zeit ihren Ehemann verloren hatte. Er sendete ihr eine Postkarte inklusive seiner Telefonnummer.

Und so begannen die beiden, wieder regelmäßig miteinander zu sprechen und zu chatten. Harvey besuchte Adkins dann später in ihrem rund 800 Meilen entfernten Zuhause – sie war in der Zwischenzeit nach Ohio gezogen. „Unsere Verbindung war sofort wieder da“, erinnert sich Adkins.

In der Jukebox läuft der Song vom Schulball

„Sie hat die Tür aufgemacht und mein Herz ist fast herausgefallen“, erinnert sich der Rentner. „Ich habe ihr Blumen mitgebracht und habe ihr gesagt, wie wunderschön sie aussieht. Und dass ich sie liebe.“

Die Hochzeit der beiden fand Anfang Oktober statt – mit einem Fünfzigerjahre-Dinner, bei dem sie zu Johnny Mathis aus der Jukebox tanzten. Wie damals vor 63 Jahren beim Schulball.

RND/msc