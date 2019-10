Wegen einer Bombendrohung sind am Montag in Plauen zwei Schulen evakuiert worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte gegen 8.00 Uhr ein Unbekannter in der Rettungsleitstelle angerufen und eine Bombenexplosion angekündigt. Daraufhin seien die Hufeland-Oberschule und die benachbarte Grundschule am Wartberg geräumt worden. Anschließend wurde das Gebäude der Hufeland-Schule unter anderem mit einem Spürhund nach Sprengstoff abgesucht. Wie viele Schüler insgesamt in Sicherheit gebracht wurden, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Unsere Kollegen sind derzeit in Plauen?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Plauen nach einer telefonisch angekündigten Bombendrohung im Einsatz. Eine Mittelschule und angrenzende Grundschule wurden vorsorglich evakuiert. Der Einsatz dauert noch an. pic.twitter.com/I7hvePWTCf — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) October 28, 2019

Unklar war zunächst, ob der Drohanrufer tatsächlich die Schule oder aber die Hufeland-Straße gemeint hatte. Nach Angaben der Polizei hatte der männliche Anrufer davon gesprochen, dass „in der Hufeland“ eine Bombe hochgehen solle. Daher sei die Polizei an beiden potenziellen Tatorten im Einsatz, berichtete der Sprecher. Wie lange die Maßnahmen andauern würden, war zunächst nicht absehbar.

Mehr in Kürze.

RND/mat