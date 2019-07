Bruchsal

Wie die Polizei in einer Eilmeldung bekannt gab, ist in Bruchsal in Baden-Württemberg ein Kleinflugzeug abgestürzt. Nach ersten Angaben ist es in die Fassade des dort ansässigen „ Bauhaus“-Baumarktes geprallt. Dort laufen jetzt Betriebsstoffe aus, Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort

Derzeit geht die Polizei von drei Toten aus.

Weitere Informationen in Kürze.

Von RND/mrz