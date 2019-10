New York

Vier mutmaßlich obdachlose Männer sind in New York bei brutalen Angriffen getötet worden. Die Polizistin Annette Shelton teilte am Samstag mit, ein fünftes Opfer sei in kritischem Zustand, das ebenfalls mit einem metallischen Gegenstand geschlagen worden sei.

Einzelheiten zu den in Manhattans Chinatown veranstalteten Jagden auf mutmaßliche Obdachlose waren zunächst nicht bekannt. Die Opfer seien an drei verschiedenen Orten angegriffen worden. Die Polizei habe davon durch einen Notruf um 2 Uhr Ortszeit erfahren. Ein 24-jähriger Verdächtiger sei in Gewahrsam genommen worden, teilte sie mit.

RND/AP