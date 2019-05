München

Cathy Hummels lässt ihre Fans gerne an ihrem Leben teilhaben. Die 31-Jährige postet bei Instagram regelmäßig Fotos und teilt in Videos mit, was sie beschäftigt. Ein kürzlich veröffentlichter Clip lässt besonders aufhorchen – denn er führte zu einigen Irritationen. In dem Kurz-Video sprach Hummels von Wassereinlagerungen in ihren Beinen. So weit, so unspektakulär, könnte man meinen. Doch das Model schob noch hinterher: Eben jenes Phänomen komme ja in der Schwangerschaft vor.

Cathy und Ehemann Mats sind seit Anfang 2018 Eltern

Danach rätselten viele Nutzer: Ist bei Hummels etwa wieder Nachwuchs im Anmarsch? Erst Anfang 2018 bekamen sie und Ehemann Mats einen Sohn. Dass sie jetzt wieder schwanger sei, dementierte Hummels aber, nachdem Fans noch mal nachhakten. In einer Instagram-Story räumte die Influencerin und Spielerfrau mit den Gerüchten auf: „Meine Lieben, bevor das wieder Wellen schlägt: Ich habe gestern nur gesagt, dass ich seit meiner Schwangerschaft 2017 schneller mal dicke Füße bekomme. Aber ich bin definitiv nicht schwanger zum jetzigen Zeitpunkt“.

Ein klares Dementi also. Hummels bedauerte, dass sie sich zuvor womöglich falsch ausgedrückt habe. Sie sei momentan sehr glücklich mit ihrem Sohn.

Damit wäre also auch das geklärt. Und Hummels kann sich wieder den wichtigen Dingen zuwenden. Zum Beispiel ihren Followern auf Instagram zu zeigen, was sie sonst so treibt.

