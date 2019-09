Houston

Eigentlich müsste man ihn auf der Stelle probieren, um überhaupt zu verstehen, warum es um diesen Burger so ein einen Hype gibt. Die amerikanische Fastfoodkette Popeye hat einen Chickenburger kreiert, der den Geschmack vieler - offenbar zu vieler Menschen - trifft.

Vor den Restaurant haben sich in der letzten Zeit immer wieder lange Schlangen gebildet. Das begehrte Hühnchen zwischen zwei Brötchen hat sogar dazu geführt, dass es in der vergangenen Woche in einer Filiale in Houston zu einem gewalttätigen Zwischenfall gekommen ist. Wie der Nachrichtensender CNN berichtete, wurden zwei Angestellte von Jugendlichen mit einer Waffe bedroht, weil das Chicken-Sandwich ausverkauft war.

Der Heißhunger ist ungebrochen

Die Fastfood-Kette hat offenbar immer noch keine Burger am Start - nun hat die pfiffigen Firma an anderer Stelle nachgelegt. Weil der Heißhunger der Amerikaner ungebrochen ist, hat Popeye auf die große Nachfrage reagiert und aus dem Mangel eine Tugend gemacht. Wer also schnell einen Hühner-Happen haben möchte, sollte - so der Vorschlag des Unternehmens - sein eigenes Brötchen mitbringen und sich mit den Hühnerstückchen selbst ein Sandwich zubereiten.

Offenbar fehlt es an Brötchen, aber nicht an funktionierenden Marketingstrategien. Die Idee kommt an - in den sozialen Medien kann sich Popeye, ein Laden, den es bereits seit 1972 gibt, über einen Mangel an Aufmerksamkeit zumindest nicht beklagen.

RND/hma