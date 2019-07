Hannover

DHL sucht auf Twitter des Fanfoto des Jahres und hoffte wohl auf ein paar neue, marketingtaugliche Bilder. Der Gewinner soll im Gegenzug eine Kamera bekommen.

Doch der Fotoaufruf läuft in eine ganz andere Richtung, als das Postunternehmen sich das wohl vorgestellt hat. Twitteruser posteten unter dem Aufruf Bilder von auf Fahrradwegen, Fußwegen oder Zebrastreifen parkenden Postautos oder aber von langen Schlangen vor Paketabholstationen oder kaputtgegangen Paketen.

So postete unter anderem der ADFC Köln eine ganze Collage von falsch parkenden DHL-Wagen und schreibt dazu: „Das Problem sind nicht einzelne Fahrer, sondern das Geschäftsmodell. DHL plant das Falschparken jeden Tag ein.“

Collage von falschparkenden Postautos auf Twitter

DHL versucht sich unter einigen Tweets an Schadensbegrenzung – so auch unter dem vom ADFC, wo das Postunternehmen kommentiert: „Ein Teil der Reaktionen weist auch auf eine Problematik hin, mit der alle Lieferdienste zunehmend konfrontiert sind.“ Und weiter: „Um die Arbeit in der Paketzustellung zu erleichtern & eine größtmögliche Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, erheben wir seit Längerem die Forderung nach ausgewiesenen Lieferzonen & bringen diese bei Gesprächen mit Kommunalverantwortlichen aktiv ein.“

Der ADFC akzeptiert das Argument nicht. In einem weiteren Kommentar postet der Kölner Fahrradclub erneut ein Bild eines auf einem Fahrradstreifen parkenden DHL-Autos – daneben ist eine freie Lieferzone zu sehen.

Highlights des DHL-Fotoaufrufs

Da war wohl ein Paketbote etwas über motiviert ...

Warten, Warten, Warten ...

Ein ironischer Hinweis auf die DHL-Lieferzeiten.

„Keiner kommt an DHL vorbei“, kommentiert der User scherzhaft.

Von RND/hsc