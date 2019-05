Hannover

Seine Fans nennen ihn ehrfürchtig „King of Dance“: Der Schweizer Sänger DJ BoBo (51) ist für seine bombastischen Bühnenshows bekannt, zurzeit ist der Künstler auf großer „KaleidoLuna“-Tour in Deutschland unterwegs. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland spricht er über seine Träume, Probleme mit Instagram und einen möglichen Bühnen-Abschied.

Ihre aufwändigen Kostüme erinnern oft an Superhelden. Wenn Sie es sich aussuchen könnten, welcher Superheld wären Sie gerne?

Als Kind fand ich Superhelden wie Batman oder Spiderman cool. Ich hätte manchmal schon gern eine Superkraft und würde gerne in das Gehirn von Frauen schauen können. Das ist immer noch ein Mysterium, das mir total verborgen geblieben ist. Da gibt es doch diesen schönen Film „Was Frauen wollen“ mit Mel Gibson, wo er hören kann, was Frauen denken. Das wäre eine Superkraft, wenn man die hätte, wäre das ein Traum. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob wir Männer überhaupt wissen möchten, was die Frauen über uns denken. Okay, vielleicht wäre diese Superkraft doch nicht so gut… (lacht)

Apropos Frauen, welche Vor- beziehungsweise Nachteile hat es, wenn man mit seiner Frau auf der Bühne steht?

Der Vorteil ist, dass du nach den Konzerten nicht in ein Loch fällst, wenn du zurück ins Hotel gehst und alleine da sitzt und nur den Fernseher anmachst, sondern dass du dich immer noch mit deinem Partner austauschen kannst, was du erlebt hast. Auf der anderen Seite: Man geht halt nicht mehr mit seinen Jungs auf die Piste. Die Tänzer gehen dann schon noch nachts nach der Show manchmal weg, ohne dass der Chef das weiß. Da wäre ich früher dabei gewesen, aber jetzt bin ich da raus.

Vor allem Powern Sie sich bei Ihren Shows ja immer ordentlich aus…

Ich tanze aber längst nicht mehr so viel wie früher. Mittlerweile tanzen die Leute um mich herum mehr. Aber wenn man das ein bisschen clever inszeniert, fällt es nicht weiter auf. Ich muss ja auch nicht versuchen, mit 25-jährigen Tänzern mitzuhalten. Das würde bestimmt auch ein bisschen albern aussehen. Aber das ist immer ein schmaler Grat als 51-jähriger Mann musst du immer gucken, dass du ein Gleichgewicht hast. Sonst bist du wie der Michael Flatley. Der ist 60 Jahre alt, aber tanzt, bis er schweißgebadet ist und kann trotzdem nicht mehr mit den jungen Tänzern mithalten. Das möchte ich für mich verhindern. Ich bin bei den Auftritten immer ganz ruhig und fokussiert

Wie halten Sie sich denn grundsätzlich fit?

Hier in Florida bin ich extrem viel auf Golf- und Tennisplätzen. Außerdem ernähre ich mich extrem vernünftig. Das ist ein bisschen das Basicprogramm, das zu mir gehört. Ich esse zum Beispiel auch keine Schokolade, aber viel Gemüse. Ansonsten viele Sachen, die man eigentlich nicht so essen möchte. Aber ich muss schon sehr gucken, dass ich mich ausgewogen ernähre. Ich spüre schon, dass meine Leistung sehr von meinem Ernährungsplan abhängig ist.

Neben den ganzen Tanzeinlagen legen sie auch immer viel Wert auf aufwändige Bühnenbilder…

Eine aufwändige Bühnenshow ist so ein bisschen auch unser Steckenpferd. ich glaube, dass viele Leute auch nur deswegen kommen, weil sie wissen, der BoBo gibt sich außergewöhnlich viel Mühe damit. Ich versuche immer, neue Technologien zu nutzen. Manchmal entdecke ich etwas, da steckt es noch in den Kinderschuhen, aber wir haben oft ganz tolle Innovationen am Start. Wir haben aber immer den Anspruch, eine Produktion hinzustellen, die man innerhalb eines Tages aufbauen kann, die aber aussieht, als hätte der Aufbau Wochen gedauert.

Einer Ihrer neuen Songs heißt „1000 Dreams“. Welcher Traum hat sich für Sie noch nicht erfüllt?

Da gibt es ganz viele, gerade wenn es um neue Technologien geht. Aber es gibt auch noch ein paar Orte, an denen ich gerne mal ein Konzert spielen würde. Im Iran oder in Nordkorea zum Beispiel. Ich fand es sehr interessant, als ich gesehen habe, dass Schiller letztes Jahr in Teheran aufgetreten ist und habe mich darüber sehr informiert. Bei uns gibt es allerdings noch viel größere Hürden. Das eine ist der Tanz auf der Bühne, aber auch unsere Kostüme sind ein Riesenthema. Bei Schiller ist es einfacher. Der steht hinter seiner Anlage und liefert eine gute Show ab. Aber wenn bei mir das ganze Tanzen wegfällt, ist es schon relativ trocken. Wenn dann noch die Kostüme wegfallen, weiß ich nicht, ob das noch jemanden juckt. Aber man muss ja immer noch Träume haben…

Sie sind schon seit 1992 in der Musikbranche. Was ist eigentlich der größte Unterschied zu früher?

Bei Konzerten ist man viel professioneller geworden. Da reicht es nicht mehr, einfach nur einen Gute-Laune-Abend zu machen. Das würde den Leuten nicht mehr reichen. So eine Tour würde man nur ein Mal machen und das wäre es dann. Die Leute sind heutzutage anspruchsvoll und können wählen zwischen montags PUR, dienstags DJ BoBo und donnerstags Andrea Berg. Du hast so eine Auswahl an guten Leuten. In den Neunziger Jahren war das noch so ein bisschen freie Spielwiese. Da hatte man einen Hit und ist sofort auf Tour gegangen. Das ist heute nicht mehr so. Der Besucher hat Ansprüche, aber er zahlt ja auch viel mehr Geld als früher. Dafür will er auch Leistung sehen. Ich habe auch schon ein paar Künstler gesehen, die betrunken auf die Bühne gegangen sind. Das macht man nicht lange. Dann kommen die Leute halt nicht mehr. Und dann hat sich mit dem ganzen Social-Media natürlich sehr viel verändert…

Sie haben zum Beispiel 20.000 Follower auf Instagram, aber folgen selber nur 19 Leuten…

Ich verstehe Instagram noch nicht so richtig, das ist mein Problem. Ich gehöre halt noch zur Facebook-Generation, bevor dann Instagram aufkam. Und unsere Fans eben hauptsächlich auch. Mir geht Instagram oft auf den Keks. Wenn ich 200 Leute hätte, denen ich auf Instagram folgen würde, käme ich ja gar nicht mehr mit dem Gucken nach. Ich poste auch nur, wenn ich wirklich was zu sagen habe. Ich gehöre noch zu denen, die nicht die ganze Zeit verfügbar sein möchten. Ich weiß auch gar nicht, wie man ein Bedürfnis haben kann, die ganze Zeit sein Essen zu posten.

Bei Instagram folgen Sie unter anderem Xavier Naidoo und Mark Forster. Wären das nicht auch potentielle Duettpartner?

Absolut. Die kenne ich halt auch wirklich schon lange persönlich. Dann interessiert mich auch, was die so machen. Xavier kenne ich seit 1994. Da hatte ich die ersten Hits und er hat noch Musicals und im Gospelchor gesungen. Und Mark Forster habe ich mal bei „Verstehen Sie Spaß?“ kennengelernt.

Wobei man ja sagen muss, dass Sie seit den Neunzigern offensichtlich kaum gealtert sind?

Ich glaube, der Trick ist ein anderer. Dadurch, dass man mich in den ganzen Jahren immer mal wieder im Fernsehen oder sonstwo gesehen hat, hat man meinen Alterungsprozess sanfter mitgekriegt. Das ist wie bei einem Klassentreffen. Wenn du da jemanden nach zehn Jahren wiedersiehst, kommt immer der Spruch: „Mann, der ist aber alt geworden!“ Natürlich ist der alt geworden. Es sind ja auch zehn Jahre seit dem letzten Wiedersehen vergangen. Wenn ich jetzt zehn Jahre lang komplett weggewesen wäre, dann würden auch alle sagen: „Shit, ist der aber alt geworden!“ (lacht)

Apropos Altwerden, wie möchten Sie eigentlich mal die Bühne des Lebens verlassen?

Ich war vor ein paar Tagen in Miami auf einem Abschiedskonzert von Elton John. Da habe ich mir gedacht: Wow, so möchte ich auch abtreten. Mit Ansage und einem Tränchen im Auge. Elton John trat mit einer großen Dankbarkeit auf, dass er das so lange machen durfte. Es war unglaublich demütig von ihm, und die Zuschauer haben sich ihm gegenüber auch sehr erwachsen und respektvoll benommen. Publikum und Künstler waren auf Augenhöhe. Das ist ein Vorbild, wie man eine lange Karriere würdevoll beenden kann. Wenn man so wie er abtreten könnte, wäre das ein Traum. Aber das weiß man ja nie vorher.

