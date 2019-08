Stockholm

Die vier Zirkuselefanten Ramboline, Lara, Djunga und Jenny dürfen endlich in den wohlverdienten Ruhestand. Ein dänisches Ministerium hat die Tiere für umgerechnet knapp 1,5 Millionen Euro von zwei Zirkussen gekauft. Zoos können sich nun darum bewerben, die pensionierten Elefanten aufzunehmen, wie die Nachrichtenagentur Ritzau am Samstag meldete.

"Wildtiere gehören weder in einen Stall noch in eine Zirkusarena, und wenn das Parlament [im Oktober] eröffnet, werde ich einen Vorschlag für ein neues Tierschutzgesetz vorlegen, damit wir Wildtiere endlich im Zirkus verbieten können", schrieb Mogens Jensen, dänischer Minister für Nahrung und Fischerei, in einer Mitteilung. Es gebe eine breite Zustimmung im Parlament für einen solchen Schritt.

"Es tut mir leid, mich von unseren drei Elefanten zu verabschieden, aber gleichzeitig freue ich mich, dass sie sich nun von der Arbeit zurückziehen und ihren wohlverdienten Ruhestand genießen können", sagte Zoo-Direktor von Circus Arena, Benny Berdino.

dpa/RND