Hannover

Genau sechs Monate sind seit dem Tod von „Malle-Jens“ Jens Büchner vergangenen. Die Witwe des beliebten TV-Auswanderers, Daniela Büchner, veröffentlichte aus diesem Anlass am Freitagvormittag einen Instagram-Post, der vielen ihrer Follower nahe gehen dürfte.

Die 41-Jährige postete ein Schwarzweiß-Foto, auf dem sie ihrem Mann Jens einen Kuss gibt. Dazu schreibt sie: „Sechs Monate ohne dich“, gefolgt von traurigen Emojis und zwei gebrochenen Herzen. „6 Monate an denen ich oft verzweifelt bin, sehr, sehr viel geweint habe, weil ich einfach nicht begreifen kann, „WARUM“ das Schicksal so hart zugeschlagen hat??“, heißt es weiter. Dann erzählt Daniela Büchner, dass sie Zuhause nichts verändert habe, „ich kann es einfach nicht, alleine der Gedanke daran lässt mich in Tränen ausbrechen“.

Mehr zum Thema: Daniela Büchner eröffnet Faneteria auf Mallorca wieder – und rastet aus

Danni Büchners Botschaft an ihren Mann Jens : „Ich vermisse dich so!“

Gerade sei es besonders schwer, weil ihre Zwillinge in wenigen Tagen Geburtstag feierten und der zweite Hochzeitstag mit ihrem Jens bevorstehe. Der Post endet mit den Worten: „Ich vermisse dich so!!!! Du hast mir immer wieder Mut gemacht wenn ich aufgeben wollte, egal WER oder WAS dir Steine in den Weg gelegt hat, du hast weitergemacht. (...) Irgendwann sehen wir uns wieder, ich liebe dich!!“

Versehen ist der Post unter anderem mit den Hashtags #meinheld, #dasschicksalisteinmieserverräter, #estutsoweh#, vermissedichunendlich, #6monateohnedich und #dubistimmerbeimir.

Kult-Auswanderer Jens Büchner starb im November an Lungenkrebs. Seine letzten Momente wurden noch mit seiner Zustimmung bei Vox gezeigt.

Von RND/seb